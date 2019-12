Nancy levede sin sidste tid i ældrebolig: Nu har hun testamenteret milliongave til plejehjem

JERSLEV:Det er ikke hver dag, at nogen kommer forbi med en million kroner. Men det skete i Jerslev fredag - her kom en lille gruppe mennesker på besøg på Plejehjemmet Rosengården med en seriøst stor gave.

Det sker, fordi der er oprettet en ny fond, Kjeld og Nancy Poulsens Mindefond.

De er fra Jerslev og er begge døde - Nancy Poulsen døde sidst, det var i 2018. Parret har testamenteret en mio. kroner til plejehjemmet i form af en fond, hvor der kan søges 50.000 kroner om året til forskellige aktiviteter hvert år i de næste 20 år.

Nancy Poulsen levede i den sidste del af sit liv i en ældrebolig i tilknytning til Rosengården.

- Det var hendes ønske, at pengene skulle give en bedre livskvalitet til beboerne på Plejehjemmet Rosengården, fortæller afdelingsdirektør Helle Louise Rømer Skole fra Sparekassen Vendsyssels afdeling i Jerslev, som var med til at overraske beboerne på plejehjemmet med de mange penge.

Hun er med i den nye fonds bestyrelse, som foruden hende også tæller byrådsmedlem Lene Hansen og advokat Gert Storkborg Jensen.

Helle Louise Rømer Skole fortæller, at beboerne blev rigtig glade.

- De var helt vilde. De var klar til at tage på Hvidsten Kro, og de havde allerede mange gode idéer, fortæller Helle Louise Rømer Skole, der havde 20.000 kroner med, som plejehjemmet kan bruge allerede i år.

Der var også forslag om at få Bo Young, Jodle Birges søn, til at komme og underholde.

Mens udsigten til de mange penge og oplevelser var en overraskelse for de ældre, havde plejehjemsleder Anita Klit fået nyheden inden. Og hun er også rigtig glad for gaven og de muligheder, det giver for beboerne.

- Vi skal holde fester, og vi skal på ture, fortæller hun.

Og idéen om en tur til Hvidsted Kro gik de allerede samme dag i gang med at realisere.

- Vi er ved at arrangere en tur ned på Hvidsted Kro, hvor vi skal ned og have æggekage 18. december, fortæller Anita Klit.

Der er godt nok penge i systemet til nogle fastlagte årlige fester, men ellers kan det være svært at få råd til ekstra oplevelser og festligheder for beboerne, sådan som fonden nu muliggør.

- Det er rart at kunne lave noget spontant uden at skulle kigge for dybt i kassen først, fortæller Anita Klit.

- Det her er stort for beboerne, det var en rigtig glad dag, og vi er også rigtigt glade på deres vegne. Vi kan i hvert fald se frem til nogle gode stunder, opsummerer hun.

I reglerne for fonden står der, at pengene kan bruges til afvikling af ferieophold og udflugter for en eller flere af beboerne, til udgifter til indkøb af materialer til aktiviteter i hverdagen, herunder hobbymaterialer, sangbøger, diverse spil, forevisning af film og lignende eller til at engagere artister til underholdning af beboerne samt i øvrigt afholde festligheder, hvor samtlige beboere kan deltage.