Renovering af 5000 år gammel høj i gang

HELTBORG:Slots- og Kulturstyrelsen er i denne uge gået i gang med at renovere oldtidshøjen Lundehøj ved Heltborg.

Højen har været lukket for offentligheden i halvandet år.

Fra fredag eftermiddag er den så klar igen og kan besøges af interesserede.

- Der har været problemer med vand i højen. Derudover havde en 400 kilo tung dæksten i jættestuen det ikke for godt, fortæller Lars Bjarke Christensen, der er arkæolog og konsulent i Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv, om baggrunden for de igangværende arbejder.

For at få bugt med vandet er overjorden blevet skrabet af for at give plads til en ny membran, der kan lede vandet væk.

- Den gamle membran var fra 1993. Så den havde gjort sin pligt. Membranen ligner et gulvtæppe, som vi har lagt ud over højen, hvorefter vi lægger overjorden på igen. Membranen tager det værste. Men helt tørt vil det aldrig blive, siger Lars Bjarke Christensen.

Den store dæksten, der er derudover blevet sikret med jerndrager.

Entreprenøren på arbejdet er Jacob Noe Bovin fra Morsø Skov- og Naturservice, der på trods af sit navn holder til på Askeby på Møn.

Det var to lokale drenge, der opdagede det specielle jættestuekammer, da de for snart 200 år siden var i færd med at anlægge en teglovn i højen.

At der er offentlig adgang til Lundehøj kan man i øvrigt takke kong Frederik VI. for.

Han betalte i 1837 200 rigsdaler sølv for en udgravning af Lundehøj.

Og for at den kongelige hestevogn kunne køre helt op til indgangen, fik kongen anlagt en bred rund rampe omkring højen.

Samtidig blev Lundehøj fredet med offentlig adgang.