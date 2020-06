Så blev de blå og hvide badeflag hejst

Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garanterer, at stranden arbejder for at sikre vores fælles natur og miljø. Gæster og lokale borgere inddrages ved afholdelse af Natur- og miljøformidlingsaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag strand. Derudover skal en Blå Flag strand være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter med sortering mm.

I løbet af sæsonen vil alle strande og havne få kontrolbesøg af en dansk Blå Flag konsulent, som kontrollerer, at alt er i overensstemmelse med Blå Flags kriterier. Den internationale Blå Flag organisation aflægger også uanmeldte kontrolbesøg.

Badepunkt er det nye nordiske kystflag, der blev indført i 2018. Badepunkt har fokus på rent badevand, stor sikkerhed samt særlige friluftsmuligheder og kultur- eller naturoplevelser. Mærkningsordningen har fokus på at synliggøre strande, der i overvejende grad henligger i naturtilstand og forvaltes med det forhold for øje. Samtidig ønsker man med Badepunkt at fremme og synliggøre strandens lokale identitet og funktion som friluftsattraktion eller anden karakteristika. Ud over den naturnære oplevelse på certificerede strande er det således også meningen, at strandgæsten kan få en lokal oplevelse knyttet til den enkelte strand.

