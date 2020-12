Et af Jyllands dyreste sommerhuse solgt i Skagen

KOMMUNEN:Normalt finder man de helt store sommerhuse til mange millioner kroner på Nordsjællands kyst i populære feriebyer som Tisvildeleje og Gilleleje.

Men et netop tinglyst salg af et stykke liebhaveri i det allernordligste Jylland blander sig nu i top ti over årets dyreste sommerhushandler.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Villa Guldmaj - et over hundrede år gammelt klassisk sort og hvidt træsommerhus - ligger på en grund midt i klitlandskabet på Grenen så langt mod nord, som man kan komme i Danmark.

Et eksklusivt hus og beliggenhed, som nu har skiftet hænder for 13,5 millioner kroner, hvilket placerer handlen på en ottendeplads over landets dyreste sommerhushandler i år.

I 2018 kom sommerhuset nemlig på markedet for 24 millioner kroner og var langt det dyreste sommerhus i landsdelen.

Selv efter det fik et solidt nøk ned i udbudsprisen; til 15,5 millioner kroner, lå det stadig i toppen på det jyske boligmarked med konkurrence fra Hollænderhuset i Gl. Skagen som var dyrere og som også netop er solgt til godt 17 millioner.

Ifølge salgsmaterialet fra liebhavermægleren Lilienhoff, der havde Villa Guldmaj til salg, er huset da også vant til prominente gæster; gennem årerne har det nemlig fungeret som et kunstnerisk mødested for landets spidser.

