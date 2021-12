Så nuttet er den: Zoo har fået en lille ny giraf

AALBORG:Den scorer da bare topkarakter på nuttetheds-barometeret; den lille - store - girafkalv der blev født i Aalborg Zoo i går, tirsdag.

Det er Zoo selv, der deler den glædelige nyhed på Facebook:

I går fødte vores giraf, Frida, den fineste lille kalv. Gæster i haven kunne følge med på nærmeste hold, for fødslen gik i gang lige før Zoo åbnede og varede godt et par timer. Efter yderligere 30 minutter stod den lille kalv for første gang på sine lange vakkelvorne ben.

Et lille close-up af den lille ny skal du ikke snydes for. Foto: Aalborg Zoo

Mor Frida har født to gange før og plejer at være en god mor, så det lover godt for kalven. I den første tid går Frida og kalven i en bås for sig selv i girafhuset, så de ældre kalve ikke kan stjæle Fridas mælk for næsen af den lille kalv, slutter opslaget.

Du kan se, hvordan det så ud, da girafkalven kom til verden, i videoen her, som vi har fået af Aalborg Zoo: