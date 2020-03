Sælg dine værnemidler til kommunen

Frederikshavn Kommune efterlyser lokale virksomheder, der har værnemidler i overskud.

Mange medier har den seneste tid fortalt om knaphed på værnemidler som håndsprit, masker og mundbind i den offentlige sektor.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er i den situation. Alligevel vil vi gerne opkøbe de værnemidler, som virksomhederne kan have i overskud. For vores sundhedssystem kommer til at få brug for så meget som muligt, siger Mikael Jentsch, kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune.

Derfor håber Frederikshavn Kommune nu, at virksomheder, der har værnemidler til overs, vil kontakte kommunen og få en salgsaftale – en aftale, som kan hjælpe både sundhedspersonalet og de enkelte virksomheder.

- Dette initiativ handler om at hjælpe hinanden og gøre gavn af de værnemidler, som vores lokale virksomheder står med, men som de ikke kan anvende grundet lukning. På den måde kan vi hjælpe hinanden; kommunen får gavn af værnemidlerne og virksomheden får en indtægt, fortæller Mikael Jentsch.

De værnemidler, som kommunen efterspørger, er:

Håndsprit min. 70 % ethanol (både med og uden tilsat glycerol) Navn på produkt og fabrikat skal anføres.

Engangsmasker P2 og P3 (med og uden ventil)

Mundbind (skal være stænkresistent)

Væskeafvisende kitler (ikke plastik)

Skåneærmer (væskeafvisende eller plast)

Engangshandsker i alle størrelser (Nitril og Latex)

Sikkerhedsbriller

Det tilbudte skal leveres i hele pakker og/eller flasker. Der må meget gerne medfølge produktdatablad. Frederikshavn Kommune vil så købe værnemidlerne til indkøbspris + 10 %.

Selvom kommunen i skrivende stund arbejder på at forøge sit lager af værnemidler, opfordres private borgere til ikke at henvende sig i denne omgang.

- Lige nu vil vi gerne undersøge, om vores lokale virksomheder har beholdninger, der ikke bliver anvendt. Og i så fald opkøbe så meget som muligt her. Derfor håber vi også at høre fra så mange virksomheder som muligt, slutter kommunaldirektøren.

Hvis du har overskydende værnemidler, som du gerne vil sælge, så kan du sende dit tilbud til: Indkoeb@frederikshavn.dk