Sandfygning sænker skib i Hanstholm

HANSTHOLM:Lørdag eftermiddag var Thomas Ulrik nede på Hanstholm Havn, for at se til og starte sin delvis nyrenoverede båd - den syv meter lange fritidsbåd Alma.

Søndag morgen stod skibet på bunden af havnen - sænket af tonsvis sand.

I løbet af natten var Alma og tre andre fartøjer, der lå fortøjret ved Hanstholm Havns østligste kaj blevet dækket af fygesand, fra det nye 135.000 kvadratmeter baglandsareal, som kajen ligger op til.

En situation som Thomas Ulrik er rigtig træt af.

For skibet, som netop har fået nyt elanlæg og gear, er nu ødelagt for rigtig mange penge og han har ingen forsikring, der kan dække.

- Skibet er ikke forsikret andet end med ansvarsforsikring. Og jeg havde jo ingen chance for at forudse at mit skib ville blive fyldt med sand til kanten af rælingen og synke mens det lå ved kaj. Jeg håber nu at Hanstholm Havn ved stå ved sit ansvar. For var det ikke for gravearbejdet og den store åbne sandflade - var Alma ikke sunket, siger Thomas Ulrik.

Tre andre skibe fik også tonsvis af sand på dækket.

Lystfiskerskibet ”Tunen” blev fyldt med sand og få centimeter fribord.

Tre hurtigt tilkaldte mænd skovlede anslået seks-syv tons sand i havnen, og reddede skibet.

To andre lystfartøjer er også lagt ned med sand - men flyder.

Alma skal nu have en dykker ned og en stor mobilkran vil søndag forsøge at bjerge skibet, så Thomas Ulrik kan få overblik over skaderne på sit skib.

Hos Hanstholm Havn er teknisk chef Peter Nymann bekendt med nattens sandproblemer.

Han har ikke andre kommentarer, end at der er taget kontakt til Per Aarsleff AS, som bygger den nye havn, da sandfygningsproblemer skal der gøres noget ved.

- Det er klart at det kan vi ikke leve med, lyder det fra den tekniske chef.

Havnen har nu haft kontakt med bådejer Thomas Ulrik.

Det er en uheldig kombinationen af en meget hård vind natten mellem lørdag og søndag på op til 26,5 meter i stødene fra NØ og det tørre vejr, der har blæst de store mængder fygesand ind fra det store nye areal i den nye havn.