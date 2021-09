Tørklæde og sprog stod i vejen for Sarahs jobdrøm - så tog hun sagen i egen hånd

AALBORG:De mellemøstlige vibes er ikke til at tage fejl af, når man træder ind ad døren i den lille butik på Gugvej. Der hænger en sød duft af kardemomme og kaffe i luften, og på disken står lækkerier på snorlige rækker.

Sarah Olabi er kvinden bag herlighederne - og hun kender danskerne godt nok til at vide, at de vil vide, hvad der er i de fremmede lækkerier. Derfor er hver af de små kager akkompagneret af en lap papir med ingrediensliste.

Danskere tør ikke spise de fremmedartede kager, hvis de ikke får at vide, hvad det er, fortæller Sarah Olabi. Foto: Martin Damgård

Hun eksperimenterer med mindre sukker og sirup i kagerne, for at gøre dem dansker-venlige. Danskere kan nemlig ikke lide, når kagerne bare smager af sukker, forklarer hun. Det er ellers et sikkert hit, hvor hun kommer fra.

Skulle smide tørklædet

Da Sarah Olabi ankom til Danmark fra Syrien for seks år siden var det med en plan om at få et arbejde og integrere sig i det danske samfund, hvor krig ikke var en del af hverdagen. Men det skulle vise sig at blive vanskeligt.

- Jeg var i gang med at lære dansk og gik rundt med jobansøgninger, men alle sagde, at mit dansk var for dårligt eller at jeg skulle tage tørklædet af, fortæller 39-årige Sarah Olabi, som endda måtte vælge mellem integration og skilsmisse eller at gå hjemme og opdrage sine børn på syrisk. Hun valgte skilsmissen.

Efter et år med sprogskole og jobsøgning begyndte hun at drømme om at åbne sin egen butik med pynt og lækkerier fra Mellemøsten. I hendes netværk tog man til Aarhus eller Odense for at købe pynt og porcelæn, og det ville hun gerne lave om på.

Støtte fra danske venner

Drømmen voksede sig større, og Sarah Olabi talte om det med sin sagsbehandler i kommunen, med sin studievejleder og med sin lærer på sprogskolen. De opmuntrede hende til at gøre planerne mere konkrete og undersøge muligheden for at importere og åbne.

Det blev til mange opkald til Skat vedrørende regnskaber, import og muligheden for at starte selv, og til sidst blev beskeden, at hun gerne måtte importere og starte op - alt var helt efter bogen. De næste tre års SU blev spinket og sparet, så der til sidst var en lille sum penge til projektet.

Hun lavede en aftale med nogle slægtninge, der sælger kaffe og søde sager i Tyrkiet og Syrien om at hun kunne købe på kredit. På den måde betaler hun først, når tingene er solgt i Danmark.

- Jeg var meget bange for at fejle i hele denne her proces, og bange for, at jeg ikke havde penge nok til at starte op, men nu hvor butikken er åben, er jeg bare helt ubeskriveligt glad og stolt. Uanset om den bliver en succes eller ej, så er jeg stolt af, at jeg lykkedes med at åbne min egen butik, fortæller hun.

Uanset om butikken bliver en succes eller ej, så er Sarah Olabi stolt af sin arbejde med at importere varer og style butikken på Gugvej. Foto: Martin Damgård

Faktisk oplever hun også, at det ændrer på dynamikken med de mennesker hun møder, når hun fortæller, at hun har startet noget op selv.

- Når jeg siger, at jeg har en butik, så føler jeg, at jeg er mere i øjenhøjde med danskerne. Så er jeg ikke bare en, der sidder hjemme og får penge af kommunen. Jeg vil integreres og tjene mine egne penge, fortæller hun.

Rødt tapet fra Wish

I månederne siden februar har hun fået masser af hjælp til at realisere sin drøm om at blive selvstændig. Nogle venner har foræret hende de små borde og stole, der er stillet op ude foran butikken. En anden ven har givet hende lamperne som hænger i loftet i butikken, men Sarah Olabi har selv hængt dem op.

- Det har taget en del forsøg at få alle lamperne til at fungere, men jeg har gjort det før, og jeg er glad for alt det, jeg kan selv. Hvis man skal have hjælp, så koster det penge, og det har jeg ikke råd til. Nogle gange tvinger livet os bare til at lære nye ting, fortæller hun.

De indpakkede stykker slik får hun tilsendt fra Tyrkiet og Syrien. I baggrunden kan man ane det røde tapet fra Wish. Foto: Martin Damgård

Det rødmønstrede tapet er indkøbt fra Wish, og hun brugte mange timer på at øve sig i at sætte det på væggen derhjemme. Først da resultatet var helt perfekt, tog hun hen til sine nye lokaler for at sætte tapet op. Alle de fejlslagne forsøg hjemme på stuevæggen taler vi ikke mere om.