Se billederne: Studieåret skudt i gang med morgenbrød

AALBORG:Der var tåge og nye venskaber i luften, da Aalborg Universitet igen i år indbød de nye universitetsstuderende til morgenbrød og en stor fælles velkomst på Havnefronten.

Der bliver snakket, vinket hen, grinet højt og spist morgenbrød fra portionsanrettede bagerposer her til morgen, onsdag. Foruden at være den første officielle efterårsdag er det for størstedelen af de fremmødte nemlig også den allerførste dag som studerende i Aalborg.

Efter et år med Covid19 blev morgenbrødet delt ud i separate poser og der var tjek af coronapas i indgangen. Foto: Martin Damgård

“Wake me up when its all over” lyder house-klassikeren fra AVICII ud af højtalerne på pladsen. Men den følelse deler de lidt over 3600 nye studerende slet ikke.

De bedste byture

Lise Ulsø Thomsen har fundet en god plads på bænken hos de medicinstuderende. Hun er netop flyttet til byen fra Ikast, og selvom hun ikke kendte nogen på forhånd, så har hun allerede mødt sine første studieveninder her på havnen.

Lise Ulsø Thomsen (tv) har fundet sammen med sine studiekammerater. Hun kender ikke så mange i Aalborg, men føler sig allerede godt taget imod. Foto: Martin Damgård

- Selvom Aalborg er mindre end nogle af de andre studiebyer, så har den virkelig meget at byde på både i forhold til studiejob, sport og foreninger, man kan melde sig ind i, fortæller hun.

I sit valg har hun desuden lagt vægt på, at byen ligger tæt på vandet ogs at boligpriserne er lave i forhold til andre studiebyer. Særligt en bestemt gade i Aalborg har da også flere gange fået besøg af den 21-årige studerende:

- Jeg har haft de bedste byture her i Aalborg, og det glæder jeg mig virkelig til mere af. Det er jo nu, vi er unge, griner hun.

Tid til at fordybe sig

I den anden ende af pladsen sidder Aron Reinholdt sammen med sine nye studiekammerater på matematik-økonomi. Han har familie i byen, og derfor var Aalborg helt oplagt, da han for to år siden flyttede fra Vejle for at blive folkeskolelærer. Det studie er nu byttet ud med universitetsstudierne:

Aron Reinholdt (th) glæder sig til at opleve undervisningen på Aalborg Universitet. Han håber på spændende gruppearbejde og mulighed for at fordybe sig. Foto: Martin Damgård

- Jeg glæder mig til at blive klogere, at få en masse nye bekendtskaber og til at fordybe mig i noget, jeg selv synes er spændende. Jeg tror, vi alle er nervøse lige nu, hvor alt er nyt, men det bliver mega fedt at komme i gang, fortæller han.

Også for ham har det haft stor betydning, at boligpriserne er til at betale sig fra, og at det i det nordjyske er muligt at leve af en SU.

Skoleår med fysisk fremmøde

Mens snakken går, og rundstykkerne forsvinder, begynder solen at bryde igennem - måske et tegn på de lyse og coronafri tider, de studerende går i møde. Med det store fællesarrangement markeredes samtidig starten på et skoleår med fysisk fremmøde og masser af sociale arrangementer.

Den næste måned er der stort fokus på sociale arrangementer, når der er rustid for at styrke fællesskabet blandt de studerende. I alt har 4000 studerende takket ja til en studieplads på Aalborg Universitet, og heraf har de 3628 takket ja til studieplads på afdelingerne i Aalborg.