Se her: Så flot er belysningen på Budolfi Plads

AALBORG:Måske har du allerede set det? Hvordan Budolfi Plads lyser op og får nyt liv, når mørket sænker sig over pladsen.

Belysningen spiller nemlig en helt central rolle i det nyetablerede byrum.

Lysene skal både skabe stemning og oplyse stier. Foto: Lasse Sand

- Det har været vigtigt for os at skabe to slags belysning, siger Thina Wallin, der er afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen.

- Tryghed er vigtig, og folk skal kunne se, hvor de går, så vi har prioriteret et godt lys langs stierne. Og så vil vi gerne skabe en levende plads med en helt særlig stemning - det gør vi blandt andet ved at lyse træerne op med forskellige farver og have lys, der skifter efter årstiderne.

Det er firmaet ÅF Lighting, der har udtænkt konceptet, hvor "den nye belysning på Budolfi Plads skal videreføre Aalborgs succes med at bruge lys til at skabe velfungerende byrum i nattetimerne".

Budolfi Plads set fra oven i forbindelsen med konceptet for området blev udarbejdet. Illustration: ÅF Lighting

Og det er ikke første gang, belysning af byfornyede områder er lagt i hænderne på dem.

- ÅF Lighting har også arbejdet med lyset på havnefronten, og det resultat er vi meget tilfredse med. Der er skabt en belysning med respekt for byens historie, og de elementer vil vi gerne føre ind i byrummet, siger Thina Wallin.

- Budolfi Kirke er et vartegn for Aalborg og den vigtigste bygning på pladsen, og det er der taget højde for i belysningen. Blandt andet er lygterne ved Algade formet som gammeldags gadelygter, der passer til stilen i området.

Lysene bliver tilpasset i den kommende uge og er klar, når Budolfi Plads bliver indviet lørdag 16. november. Foto: Lasse Sand

Og det stopper ikke her, for projektet - der lige nu stadig er i etableringsfasen - udvikler sig hele tiden.

Blandt andet vil historiske motiver senere blive projiceret ned i belægningen for at mixe fortid og nutid. Det bliver en fast del af den samlede lyssætning og vil være tændt om aftenen - dog ikke i de sene nattetimer.

Den visuelle del af Budolfi Plads er også skabt med omtanke for miljøet, blandt andet er lyset LED. Det bliver tilpasset i løbet af næste uge.