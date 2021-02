Selv for Øster Hurups vinterbadere er det lige nu en tand for koldt

Flere steder i landet kæmper man med snefygning og mange veje er vanskeligt fremkommelige, men ikke på østkysten i Mariagerfjord Kommune. Her er der ikke faldet sne af betydning, men i stedet er det bidende koldt, og vandet i havet, søer og gadekær fryser til.

Havnen i Øster Hurup er tilfrosset, så de mindre fiskerbåde, der holder til på stedet, ikke kan komme på havet.

En isbræmme har lukket havnen inde, men blot nogle få meter udenfor er der endnu isfrit vand.

Hovedparten af lystbådene, der har liggeplads i Øster Hurup, er på land. De enkelte, der ikke er taget op for vinteren, er frosset inde

For vinterbaderne, der holder til i turistbyen, er luft og vandtemperaturen blevet et nummer for lav på grund af blandt andet stærk blæst fra øst.

Man har foreløbig opgivet at slå hul i isen ved trappenedgangen fra nordmolen. Trappen er desuden de seneste døgn blevet dækket med is, efter vinden har fået havet så meget i oprør, at vandet er sprøjtet op på trappe og gangbro og derefter frosset.

Nogle hilser dog frostvejret velkomment. Børn laver glidebaner på isen på gadekæret Flouen i Als, og enkelte har også testet skøjterne.

Ifølge vejrudsigten er der foreløbig ikke tegn på, at der falder sne i området, men frosten bider sig fast med enkelte minusgrader, der imidlertid føles køligere på grund af vinden