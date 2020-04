Skagen Festival refunderer alle billetter

SKAGEN:Roen er ved at have lagt sig ovenpå den mavepuster, Skagen Festival fik serveret på Statsministerens pressemøde mandag den 6. april, hvor aflysningen af alle sommerens festivaler, markeder og andre store arrangementer, fjernede det sidste lille håb om at gennemføre årets jubilæumsfejring.

- Vi har arbejdet intenst for at skabe overblik i forhold til de mange kunstnere og bands, festivalgæster, sponsorer, leverandører, samarbejdspartnere m.fl. fortæller formand for Skagen Festival Lis Jensen og fortsætter:

- Det er en proces, der stadig er i gang, da aflysningen har givet en del mere blæsevejr, end vi er vant til her på Toppen af Danmark.’

De økonomiske konsekvenser er langt fra gjort op på dette tidspunkt.

Festivalen har allerede realiserede udgifter for omkring 500.000 i dette festival-år. Sent lørdag aften blev den nuværende hjælpepakke for live-arrangører, der kun dækkede arrangementer frem til og med 9. juni, forlænget. Det betyder, at Skagen Festival nu får mulighed for søge om hjælp. Hvordan festivalens økonomiske situation ser ud, når regnskabsåret afsluttes til efteråret, er stadig usikkert. Festivalen er løbende i tæt dialog med brancheforeningen Dansk Live og andre rådgivere.

Skagen Festival har valgt at refundere alle billetter købt til festivalen i 2020 og alle har modtaget information om, at tilbagebetaling sker indenfor de nærmeste dage.

- Vi mangler dog at lokalisere nogle af dem, der købte billet på vores billetkontor samt i Julebyen, da vores billetkontor havde åbent tilbage i december, fortæller Lis Jensen og kommer med en opfordring til at kontakte Skagen Festivals billetkontor, hvis man ikke har modtaget mail.

Festivalen har modtaget masser af hilsner med støtte og opbakning de sidste par uger. Flere festivalgæster har ligefrem tilbudt, at de ikke vil have refunderet deres billet og lover, at de køber nye billetter næste år. Formanden og de mange frivillige er meget taknemmelige for henvendelserne og tilbud om en økonomisk håndsrækning og der arbejdes på at finde en løsning. Festivalen håber at have et nyt tiltag klar allerede indenfor den næste uges tid.

Lis Jensen og Skagen Festival er optimistiske.

- Vi har afholdt flere Skype-møder med både bestyrelse og Koordinationsudvalg og det blev hurtigt besluttet, at vi naturligvis gennemfører Skagen Festival nr. 50 i 2021, som kommer til at ligge i dagene 1. – 4. juli. Det kribler for at komme i gang – vi glæder os allerede! slutter Lis Jensen.

Skagen Festivals billetkontor kan kontaktes på mail: billetkontor@skagenfestival.dk eller telefon 8111 4303