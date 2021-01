Skal du bruge en kæmpe byggegrund? Nu kan du købe Gåsepigen

AALBORG:Den ligger centralt. Den har et navn, de fleste kender. Og der er god plads til at smide bilen. Indtil videre i hvert fald fald.

Det er en af byens mest attraktive byggegrunde, du nu kan få fingrene i. Kommunen sætter nemlig her i foråret den kommunale parkeringsplads, Gåsepigen, til salg. Parkeringspladsen syd for Sygehus Nord skal sælges parallelt med salget af selv sygehuset, så der kan laves en helhedsplan for hele området, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Her har vi alletiders mulighed for at udvikle et attraktivt område. Kvarteret omkring Gåsepigen ligger tæt på midtbyens attraktioner og gode transportmuligheder. Og det er et kvarter med en stærk og selvstændig identitet, og med en god blanding af skæv charme og historie. Man kan sige, at vi skal udvikle en helt ny bydel i en gammel bydel, siger rådmand i by- og landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen og tilføjer:

- Det nye skal både spejle midtbyen og charmen fra Reberbansgade, og så skal omdannelsen ske med respekt for de historiske rammer i Sygehus Nord. Nogle af de historiske bygninger ved Sygehus Nord rummer en værdi fra det gamle kommunehospital, som vi i min optik skal tage med over i det nye.

Rådmanden påpeger, at der her er en unik mulighed for at udvikle et område til fremtidens Aalborg. Og at den nye bydel skal rumme alle de funktioner, som er vigtige for at få en by til at fungere. Der skal blandt andet være en blanding af velfungerende byrum og grønne arealer, boliger og erhverv. På Gåsepigearealet kan der desuden bygges en dagligvarebutik.

Det er i det hele taget tanken, at det nye område skal være et sammenbindende led mellem centrum og Vestbyen. Derfor vil du i fremtiden også kunne køre i en tunnel fra Saxogade under jernbanen - tunnelen skal give adgang til en underjordisk parkeringskælder, hvor der også er offentligt tilgængelige parkeringspladser. Der planlægges også en cykel/gangbro fra Sct. Jørgens Gade over banen til Gåsepigeområdet.

Det fremgår ikke, hvad arealet skal koste, men området kommer også først endeligt i udbud i løbet af foråret. Kommunen forventer, at salget falder på plads til sommer.