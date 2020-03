Slut med at gå til koncert: Arrangører i Aalborg aflyser på stribe

AALBORG:På baggrund af regeringens opfordring om at undgå indendørs forsamlinger med over 100 deltagere, aflyser Aalborg Kongres & Kultur Center nu samtlige arrangementer til og med 27. marts.

Det vil sige, at blandt andet lørdagens koncert med Peter Viskinde i Europahallen er aflyst, ligesom alle planlagte møder samt konferencer heller ikke afvikles, skriver AKKC i en pressemeddelelse.

Nøjagtig samme melding kommer fra Musikkens Hus, som skriver på Facebook, at de også har aflyst alt de næste to uger. Det gælder blandt andet to afskedsshow med Adam & Noah, koncert med Annika Aakjær og et børnearrangement med Sebastian Klein.

Også Skråen oplyser, at de aflyser alt marts ud.

"Vi er kede af at skuffe de gæster, som har glædet sig til en god aften med en koncert eller et show på Skråen i Nordkraft. Vi følger naturligvis myndighedernes påbud og anbefalinger og bidrager til, at vi i fællesskab passer godt på hinanden", skriver koncertstedet i Nordkraft på sin Facebookside.

Også Nordisk Films 23 biografer landet over og Biffen i Nordkraft er lukket de kommende uger.

Kulturinstitutionerne skriver samstemmende, at man vil blive kontaktet direkte, hvis man har billetter til arrangementer de næste uger.

Du kan finde flere oplysninger på de berørte steders hjemmeside eller Facebookside.