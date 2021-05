Smitten stiger blandt unge: Jomfru Ane Gade bliver midlertidigt hot spot

AALBORG:Nordjyllands Politi indfører fra i morgen, torsdag d. 20. maj 2021, igen et såkaldt hot spot i og omkring Jomfru Ane Gade. Hot spottet er midlertidigt – det vil sige, at det gælder foreløbigt indtil 31. maj 2021. Der opsættes skiltning til at markere det. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi iværksætter tiltaget – der også blev benyttet sidste år – fordi genåbningen af samfundet indebærer en øget risiko for, at gæsterne forsamles uden for på gaden, når restaurationerne i primært Jomfru Ane Gade lukker – og det giver risiko for nye smittekæder.

- Da vi kan se, at smittetallet i Aalborg kommune, særligt blandt de unge, er stigende, ja, så sætter vi ind med dette skridt for at undgå sammenstimlen ude for restaurationerne, siger politiinspektør Claus Danø, der i næste åndedrag opfordrer borgerne i almindelighed og de unge i særdeleshed til stadig at huske hinanden på den fornuftige adfærd med blandt andet afstand og hensynsfuldhed.

Særligt synligt politi

Nordjyllands Politi vil som følge af hot spottet derfor være til stede i særlig synlig grad i den kommende weekend for at sikre håndhævelsen af regler og retningslinjer.

- Vores patruljer vil befinde sig i og omkring Jomfru Ane Gade, hvor vi vil gå i dialog med gæsterne – særligt omkring lukketid, så vi undgår, at gæsterne klumper sig for meget sammen, når de forlader gaden, siger Claus Danø.

Opholdsforbud i Gaden

Politiinspektøren pointerer i den forbindelse, at hvis anvisningerne ikke følges med sammenstimlen til følge, så vil politiet også kunne udstede et decideret opholdsforbud i og omkring Jomfru Ane Gade.

- Og vi vil være nødt til at handle hurtigt, hvis der opstår episoder, der kræver en indgriben fra politiets side, understreger Claus Danø.

Det aktuelle hot spot gælder i Aalborgs festgade Jomfru Ane Gade samt Jomfru Anes Gård og Vesterå.

Politiet opsætter d.d. skiltning, og hot spottet gælder frem til 31. maj 2021.

Også bekymring hos kommunen

Den stigende smitte blandt især unge vækker også bekymring hos Aalborg Kommune.

- Vi vil gerne minde om, at selvom samfundet åbner mere op, er det vigtigt at blive ved med at passe på. Det kan være én fest, der kan være årsag til, at en hel kommune eller sogn må lukke ned. Vi skal undgå en nedlukning, da det især går ud over de unge, siger Jan Nielsen, der er direktør i Ældre og Handicapforvaltningen og står i spidsen for Aalborg Kommunes kriseberedskab.

I Aalborg Kommune har smitten gennem to måneder ligget på et konstant niveau på omkring 60 nysmittede om dagen, men er den seneste uge steget, og var i går oppe på 103 smittede. Det er samme niveau som i januar, hvor smitten var på sit højeste. De unge (16-29 årige) udgør omkring 70% af de nysmittede. For de 16-19 årige er incidenstallet over 700 og positivprocenten er fire. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I dialog med uddannelsesinstitutioner

- Vi er i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne og Nordjyllands Politi, og der er et godt samarbejde om at hjælpe hinanden med, hvordan vi får kommunikeret med de unge om at blive ved med at passe på, siger Jan Nielsen.

- Vi ved, at smitten primært sker i fritiden og i de sociale liv, og jeg kan sagtens forstå behovet for at mødes med vennerne. Jeg vil dog gerne appellere til, at selvom samfundet åbner op, har vi stadigvæk brug for den omhu, de unge hidtil har været stærke til at vise.