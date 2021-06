Smittetal og lukkede sogne: Sådan er situationen i Aalborg i dag

AALBORG:Først de gode nyheder; Smittetallene i Aalborg Kommune er i gang med at falde lige så stille. Før weekenden var det testkorrigerede incidenstal (smittede pr. 100.000 indbyggere) 193, i går var det 178 og i dag, tirsdag, er det 176.

Samtidig fortsætter tallene også med at falde i Vor Frue Sogn, der blev lukket lørdag. Beslutningen om automatisk nedlukning blev truffet fredag, og allerede dagen efter, da nedlukningen trådte i kraft, var tallene på vej i den rigtige retning. Og det fortsætter de med at være.

Ser man på de to øvrige lukkede sogne i Aalborg Kommune, Budolfi og Vor Frelsers, så er kriterierne for en genåbning ikke opfyldt endnu. Og når de er, så skal den positive tendens være gældende i en uge, før de kan genåbne.

I forhold til status skal du dog være opmærksom på, at der har været uregelmæssigheder i opdateringerne fra Statens Serum Institut både i går og i dag, men det ændrer ikke ved, at det går i den rigtige retning med smittetallene her i Aalborg.

Og hvad kan vi så forvente i morgen, onsdag? Forhåbentlig at tallene er opdaterede fra SSI, og måske også et indblik i, om der er en sammenhæng mellem smittetal, lukkede sogne - og ikke mindst det faktum, at Jomfru Ane Gade blev lukket før weekenden. Lukningen er sat til 14 dage, og den kommer som konsekvens af, at det især er unge, vi finder i gruppen af nysmittede.