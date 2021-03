Snart kan du race gennem byen på en supercykelsti

AALBORG: Mere plads, færre stop og bedre service til os på to hjul. Det er ideen bag et nyt byggearbejde, som kommunen skal lave i løbet af de kommende tre år.

Her skal cykelruten mellem Nytorv og Universitetet nemlig have en gevaldig overhaling og omdannes til en egentlig supercykelsti, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen tager nu fat på de første etaper i universitetsområdet. Det betyder, at ruten fra Hadsundvej til Bertil Ohlins Vej rettes ud, udvides og i det hele taget bliver mere cykelvenlig. Ligeledes kommer der brede cykelstier langs Bertil Ohlins Vej, der indrettes til Plusbussen og altså også til supercykelsti.

Senere på året kommer turen til Hadsundvej ind gennem Vejgaard og frem til Humlebakken, hvor der også skal skabes bedre plads og mere sikre forhold for cyklisterne.

- Ruten mellem Nytorv og Universitetet er en af vores allermest benyttede pendlerkorridorer for cyklister og kollektiv trafik. Derfor er det vigtigt, at vi gør noget ekstra, som gør det attraktivt at være cyklist. En supercykelsti betyder, at vi skaber mere plads til cyklisterne i bybilledet, og det fører forhåbentlig til, at endnu flere vælger at tage cyklen, siger rådmand i by- og landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen.

Projektet løbet op i næsten 40 millioner kroner, hvoraf en tredjedel kommer fra transportministeriets supercykelstipulje.

Her er den foreløbige plan for projektet:

2021:Universitetsområdet, Hadsundvej, Nytorv, Samsøgade Nord

2022:Universitetsområdet, Samsøgade Syd, Nytorv, Bonnesensgade

2023:Østerbro