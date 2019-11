Stor ændring i Nordkraft: Slut med fødevaremarked og andre events

AALBORG:Det er slut med at gå på opdagelse i oste, marmelader, chokolade, vine og delikatesser ved de populære fødevaremarkeder i Nordkraft. Det sidste marked har med stor sandsynlighed været holdt.

Kulturhuset står nemlig over for en større ændring, når Nordkraft Event, som hidtil har lavet arrangementer og koordineret aktiviteter på fællesarealerne i huset, lukker 1. december. Lukningen er en del af det sparekatalog, som politikerne i sundheds- og kulturudvalget netop har vedtaget.

- Vi får rigtig mange henvendelser fra de faste arrangementer, der er i løbet af året, men det er uvist, hvordan det kommer til at køre i fremtiden, siger ledende koordinator i Nordkraft Event Mads Bang Pedersen.

Han henviser til, at der i den oprindelige indstilling var lagt op til, at aktørerne i huset, f.eks. Skråen og DGI, fremover skal løfte opgaven med at koordinere begivenheder på fællesarealerne i stedet for Nordkraft Event. Det gælder en lang række større events som f.eks. Aalborg Vinfestival og Neu, som eksterne arrangører står bag, men som Nordkraft Event, hidtil har stået for den overordnede koordinering af. Men om det reelt bliver sådan, ved han ikke.

- Da man i sin tid lavede Nordkraft, var det også meningen, at aktørerne i huset skulle stå for koordineringen, men efter kort tid måtte man erkende, det ikke duede, derfor oprettede man Nordkraft Event, siger han.

De events, som Nordkraft Event selv har stået for, f.eks. de populære fødevaremarkeder, julearrangementer, udstillinger og en hel række andre tiltag, forsvinder derimod.

- Ja, der kan selvfølgelig komme en ekstern arrangør og sige, at nu vil han lave fødevaremarked, men det ligger ikke lige i kortene, lyder det.

Udover Mads Bang Pedersen selv har Nordkraft Event bestået af en medarbejder. Hun har allerede fundet andet arbejde og er rejst, og Mads Bang Pedersen venter nu på sin opsigelse.

Han kan ikke lade være med at ærgre sig over alt det arbejde, der efter hans opfattelse, nu bliver tabt på gulvet.

- Vi har over årene opbygget nogle elektroniske systemer for huset, som sparer en masse tid i forhold til bookning af lokaler og informering af alle aktører. Det går tabt. Jeg synes i det hele taget, man har fået rigtig meget for den million kroner, man nu sparer, siger han.