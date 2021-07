Stort murmaleri hylder EM-helte: Her er historien bag

AALBORG:Danmark er i rødt og hvidt. I dag skal slaget mod englænderne slås.

Midt i Aalborg - i Karolinelund - er fodboldstemningen også rykket ind i form af et stort vægmaleri, der hylder de danske EM-helte.

- Det handler om at bakke op. Vi skal bruge alt det, vi har, siger Burnon alias Claus Frederiksen, der står bag maleriet.

Han har de seneste par dage brugt 13-14 timer på at frembringe de rød-hvide farver på en af de midlertidige mure rundt om parken. Men han har også en mere lumsk bagtanke med at have brugt tid i selskab med spraydåserne.

- Jeg synes, det er så urimeligt, at vi ikke kan få lov at komme ind på stadion. Det er en uretfærdig fordel for englænderne, og så har jeg tænkt lidt over, hvad vi kan gøre. Jeg har derfor lavet det for at sende et signal i håb om, at mange nu vil tage selfies og dele og tagge hinanden, så indtager vi nettet i stedet, forklarer han.

Burnon alias Claus Frederiksen har malet graffiti i Aalborg i årevis. Arkivfoto: Lasse Sand

Det er Kasper Schmeichel og Christian Eriksen, der pryder værket, der selvfølgelig også har en hilsen til Olsen-banden i form af citatet: Vi skal ikke hjem, vi skal videre!

- Men egentlig er det lidt tilfældigt, at det lige er blevet de to spillere, der kom på væggen. Det handlede mest om, hvilke billeder, jeg kunne finde i høj opløsning, lyder det fra Claus Frederiksen med smil i stemmen.

Han har arbejdet på maleriet både mandag og tirsdag og håber nu, at maleriet får lov at leve til EM er ovre, og helst også lidt længere. Blandt byens graffitimalere er der nemlig en uskreven regel om, at man af respekt for hinanden lader værkerne leve i hvert fald i 14 dage.

- Men man ved aldrig. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på de høvl, jeg nu får af engelske graffitimalere for at have spillet kong gulerod, hvis vi skulle tabe. Men det gør vi jo ikke. Vi vinder! Vi går hele vejen. Det gjorde vi i '92, vi gør det igen, konstaterer han med fast stemme.