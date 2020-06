Strandkantdag som farvel til M. C. Holms Skole

NYKØBING:Efter sommerferien flytter alle M. C. Holms Skoles nuværende fem 3. klasser til Dueholmskolen og bliver til fire 4. klasser. Derfor var hele flokken på 104 elever samlet til en tur på stranden til teambuilding og strandkantssjov - opdelt i de nye kommende klasser.

- Nu siger vi farvel til eleverne. Og så besluttede vi, da det gode vejr indbød til det, at give eleverne en hyggelig dag i det fri - hvor de kunne lære hinanden at kende i de nye klasser, før de går på sommerferie, fortæller klasselærer Nanna Thorsteinsson, mens hun går med bare tæer i vandet ved Østerstrand.

- Vi har så med hjælp af to naturvejledere lavet en dag ved stranden - sammen med to naturvejledere, der har forberedt en stribe samarbejdsøvelser for eleverne. Så de kan lære hinanden bedre at kende i de nye klasser.

- Og eftersom det er en af de sidste dage på M. C. Holm, kommer vores skoleder René Bojsen forbi for at sige farvel til eleverne med en lille tale og ønske dem held og lykke på deres nye skole, fortæller Nanna Thorsteinsson, der også sammen med skolen har sørget for pizzaer og vand i det fri.

Timerne ved Østerstrand fløj afsted i det fine vejr og det lune vand i strandkanten ved Østerstrand. Her fangede børnene og kiggede på krabber, småfisk og kriblekrabledyr i fjordvandet.

Der var team- og koordinationsøvelser, hvor børnene bl.a. skulle dyste om at løbe med vand i en tagrende - uden lukkede ender. Det krævede samarbejde at holde det uregerlige vand i den lange tagrende.

Desuden fik eleverne mulighed for at spille labyrint i megastørrelse, hvor hele klassens samlede hjælp var nødvendig for at få kuglen i hullet, og så dystede eleverne i at ”sænke slagskibe” i storformat.

En hyggelig dag, hvor nye venskaber måske blev knyttet i de nye 4. klasser, der mandag 3. august begynder på Dueholmskolen.