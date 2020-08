Thisted aflyser børnekulturnatten 11. september

THISTED:Der bliver ingen børnekulturnat i Thisted i år. Den var ellers sat til fredag 11. september, men coronasituationen gør, at man har valgt at aflyse - og i stedet ser aktørerne så frem til at fejre 20-året med børnekulturnætter næste år.

Det har arrangørerne bag ”Porten til eventyr”, som temaet var i år, besluttet, fortæller Helle Toftdahl Olesen, der er kulturkonsulent Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

- Selv om børnekulturnatten først vender tilbage næste år, har alle de eventyrlige foreninger og institutioner bag den fortryllende aften åbent hele året og er hver dag helt klar til at byde alle velkommen ind i deres egne små fortryllende universer, siger kulturkonsulenten.