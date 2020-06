Thy skal på alles læber i hele landet resten af året

THY-HANNÆS:Thy skal på alles læber i hele landet. Antallet af éndagsturister skal i vejret. Og så skal gæsterne gøres bekendt med alle de gode tilbud, der findes i detailhandlen, og når det kommer til oplevelser. Det skal give gæsterne lyst til at flytte til Thy.

Det er nogle af målene i det ny samarbejde ”Tour de Thy”, som Thy Erhvervsforum, Thy Detailforum og Thy Turistforening, netop har skudt i gang. Det sker med et tilskud fra Thisted Kommune på 800.000 kr., fremgår det af en pressemeddelelse.

- Sommeren er altafgørende for detailhandlen, og derfor er det vigtigt, at vi får fortalt gæsterne om alle de gode tilbud, der findes i detailhandlen og på restauranterne i Thy. Lad os bare være ærlige: Det handler om, at gæsterne bliver fristet til at bruge feriebudgettet i Thy, og det vil vi sikre med massiv information på alle niveauer, lyder det fra handelschef Michael Vendelbo.

Og Turistchef Mai Manaa siger:

- Vi skal have Thy til at brage igennem i de landsdækkende medier ved at tænke ud af boksen og anderledes end mange andre steder, hvor man fyrer kassen af på tv-reklamer. Vi skal formidle den helt specielle Thy-stemning direkte til vores gæster og alle dem, der endnu ikke har bestilt ferie i Thy eller været i Thy på en éndagstur. Målet er at få gæsterne til at besøge vores fantastiske butikker og restauranter, ja, vores fantastiske Thy.

Thy Erhvervsforum ser store perspektiver i samarbejdet:

- Det, at vi får Thy sat på landkortet, er med til at øge interessen for området. Det skal gerne i sidste ende være med til at øge interessen for at flytte til området og dermed gøre det lettere for vores erhvervsliv at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, der er nødvendig for at sikre en fortsat god og positiv udvikling af erhvervslivet i Thy, siger Pia Madsen, der er projektleder i Thy Erhvervsforum.

Kampagnen ”Tour de Thy” starter 1. Juli og løber foreløbigt indtil udgangen af september.