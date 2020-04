Tobis-jubel i Hanstholm

HANSTHOLM:I fiskerihavnene er der en anden højtid som der altid ses henimod med forventning.

Det er tobissæsonen, hvor der kan tjenes gode penge for industrifiskerne.

Ofte landinger med fyldte både.

Sæsonen blev skudt i gang 1. april.

Kvoten er fordoblet i forhold til 2019, og i weekenden kom de første landinger - og der er jubel om bord i de skibe der har været på det første togt.

For fiskeriet er helt i top i det fine vejr. Skibene fyldes på få timer og priserne er usædvanligt gode - omkring to kroner kiloet.

Det giver travlhed for tobis-bådene.

For sæsonen er kort og kvoten er begrænset. Så den ugerationen på 100 tons, som skibene hver må fange i det såkaldte rationsfiskeri, skal bringes i land.

I Hanstholm er der tre hjemmehørende både der har været på det første togt omkring 50 km sydvest af Hanstholm.

En af den er de nye skibsejere brødrene Henrik og Anders med HM 221 Mercy, som Thisted Posten fortalte om i januar, da de sammen havde købt deres første skib.

Mercy stak afsted i weekenden og var søndag aften i havn med den første last på 50 tons. Rigtig godt fiskeri på et vigtigt tidspunkt for os, fortæller medejer

- Vi havde ikke planlagt at fiske efter tobis i år. Men da kvoterne for hummere er banket helt i bund, valgte vi at skifte over til tobis, fortæller medejer Anders Hyre Corell, og fortsætter, nu håber vi på seks-syv ugers fiskeri - for rationskvoten er opbrugt.

De øvrige hjemmehørende skibe der deltager i rationsfiskeriet er HM 265 Thronder og HM 424 Westbank.

Begge har fisket godt.

Dog fik Thronder lidt problemer i maskinrummet og måtte søge havn.

Ud over de lokale skibe benytter en lang række udenbys skibe Hanstholm som basehavn, da fiskeriet især foregår i Nordsøen, hvor den største del af den danske tobiskvote må fanges.

Den samlede danske kvote i år er på omkring 225.000 tons.

Heraf er 15.000 tildelt rationsfiskeriet - for de skibe der ikke har egen tobiskvote, som Mercy, Thronder og Westbank.

Tobis sæsonen plejer at klinge af imod Sankthans.