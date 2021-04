Træt af kø ved testcentre? Se her hvad du kan gøre

AALBORG:45 minutter, en time - eller halvanden? Det handler om de ventetider, du kan risikere at møde, når du skal have taget en kviktest. Og hvor er køen til coronatest kortest; Ved Gigantium, Væddeløbsbanen eller måske på Gammeltorv?

Med åbningen af blandt andet de liberale erhverv er presset på landets teststeder vokset markant, men der er dog noget, du selv kan gøre på forhånd for at orientere dig. Sådan lyder det fra Falck, der står for at kvikteste for corona her i landsdelen.

- Vi anbefaler, at man er fleksibel omkring valg af teststeder, da vi har mange testcentre rundt omkring, siger Lisbeth Nedergaard, der er pressechef hos Falck.

- Og at man holder sig opdateret på de aktuelle ventetider, de ændrer sig hele tiden. For eksempel kan vi se, at presset aftager omkring frokost de fleste steder.

Hun anbefaler også, at du tjekker, hvornår der er forventet kortest ventetid.

- Derudover kalder vi også alt disponibelt mandskab på arbejde for at imødekomme presset, siger Lisbeth Nedergaard.

Du finder listen over teststeder og de aktuelle ventetider på kviktest her