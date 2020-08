Troldestart i Ashøje Plantage

HURUP:Mange frivillige mødte mandag formiddag 17. august op i Ashøje Plantage. De er med til at hjælpe kunstneren Thomas Dambo med at bygge den flere meter høje troldeskulptur, der bliver opført af genbrugsmaterialer.

Thomas Dambo støder til sidst på ugen.

- Han er netop nu ved at gøre en skulptur færdig på Fanø. Han kommer på søndag, og så har vi hele næste uge til at gøre den helt færdig, fortæller Andreas Sørensen fra teamet bag Thomas Dambo.

Han var sammen med lokale Lene Jeppesen i gang med at præparere troldens fødder under skovhyttens tag, og udenfor var frivillige færd med at pille brædder af bruge paller. Alt sammen skal indgå i den store trold, der får plads i lysningen bag ved skovsøen.

Her var Jørn Alstrup og Peter Dalgaard i gang med at rydde pladsen i skoven for bøg og brombær.

Trolden skal nemlig ikke kunne ses i hele herligheden fra den grusbelagte vej.

- Det er meningen, at man skal finde den. Så i den ene hånd vil trolden have en sten. Til denne hånd fører en stenbelagt sti. I den anden hånd har han en pind. Og stien til den anden hånd vil være belagt med træ, fortæller John ”Kyss” Jensen fra initiativgruppen bag trolden.

Initiativgruppen bag trolden har samlet omkring 200.000 kr. ind hos foreninger og hos virksomheder. Dermed er man godt og vel forbi de 150.000 kr., som kunstneren skal have for at bygge trolden.

Og det er meningen, at trolden skal løbende vedligeholdes, så den ikke forvitrer.

Den står efter planen klar fredag i næste uge.