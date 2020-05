Udsolgt i ny drive in bio

BRØNDERSLEV:Folkene bag Brunder Event havde en plan om, at der til sommer skulle være drive in bio på markedspladsen i Brønderslev. Men på grund af coronasituationen valgte de at fremskynde det - og således kunne man tirsdag aften opleve markedspladsen beboet af biler.

- Vi valgte at fremskynde det for at gøre noget for kulturen. Det er noget, der er brug for nu. Vi har haft det i værktøjskassen i et stykke tid, men vi fik lov at flytte det hele frem. Vi kontaktede leverandøren, der skulle levere skærmen, og politiet, og det var okay, fortæller Hans-Jacob Møgelmose, der er medstifter af Brunder Event.

Derfra gik det stærkt.

På tre dage blev billetterne udsolgt.

Og tirsdag var markedspladsen i Brønderslev altså i brug til en ny aktivitet i byen. To storskærme med hver en klynge på 50 biler foran viste først ”Løvernes Konge”, og senere på aftenen var der ”Grease” på plakaten.

Hans-Jacob Møgelmose meldte i går et lille stykke inde i ”Grease” om, at det var gået rigtigt godt.

- Det er smil og tommel op. Nu har vi afviklet ”Løvernes Konge”, og vi står og vinker, når de kører ud, og mange siger tak for et godt arrangement. Vi mærker velviljen, og vi lærer også af det her, fortæller han.

Vejrmæssigt var der sol og blå himmel.

- Vejret er helt perfekt, faktisk er der for godt vejr, der måtte godt være lidt gråt og overskyet, for solen står skarpt, fortæller Hans-Jacob Møgelmose.

Folkene, der leverede skærmene, fik dog stillet dem så godt som muligt, så det var til at se noget.

Lyden fik folk ind i deres bilradioer, hvilket var muligt med en midlertidig FM-sendetilladelse. Her viste der sig dog en lille udfordring - nogle moderne biler stopper radioen og dermed lyden til filmen efter 15-20 minutter, men der fandt man ud af, at bilen bare skulle startes igen.

De to film af ældre dato var valgt med omhu.

- Løvernes Konge er en populær film og klassiker til børnefamilierne. Ikke nødvendigvis de små, de er i skole, men de større børn sidder bare derhjemme, og svømning og fodbold er aflyst. Der er ikke noget at lave.

Der kan måske blive mulighed for at komme i drive in bio i Brønderslev en anden gang. Det kommer an på hele situationen og hvilke udmeldinger, der kommer fra regeringen.

- Det er ikke vores mål at konkurrere med nogen, og vi har taget BASbio med på råd fra starten af. Hvis de kommer i gang igen 10. maj, så er der ingen grund til, at vi sidder på markedspladsen og laver drive in. Så vi afventer. Det kommer også an på folks velvilje, melder Hans-Jacob Møgelmose.

Sparekassen Vendsyssel var hovedsponsor på filmaftenen sammen med en håndfuld mindre, lokale sponsorer.