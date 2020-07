Ungt par kaster forklæderne - corona tvinger dem til at forlade restaurant

HJØRRING:Sicilie Schultz og Rolf Christensen slog døren op til Restaurant Stokbrohus i Stokbrogade 22. oktober sidste år. Men 31. juli slukker de under komfuret for sidste gang.

Parret har nemlig med tungt hjerte valgt at tage konsekvensen af coronakrisen, der har kostet dem dyrt.

- Det er stoppet brat for os. Vi havde en sum penge at investere i restauranten, og staten har været lang tid om at udbetale penge fra hjælpepakkerne, konstaterer Sicilie, der tilføjer, at de alene på råvarer har haft et tab på 20.000 kroner. Et tab, der ikke dækkes af hjælpepakker. Men hertil kommer et kraftigt dyk i omsætningen.

Mens legen er god

Sicilie og Rolf forpagter restauranten i Stokbrogade og de gjorde med åbningen af restauranten en fælles drøm til virkelighed.

Men de tog det svære valg om at opsige forpagtningen i slutningen af april, og parret opfordrer nu alle med gavekort til at bruge dem inden udgangen af juli.

- Vi har lært, at man skal stoppe, mens legen er god. Vi vil ikke forgælde os, siger Rolf.

- Vi har betalt husleje og alle vores faste udgifter. Vi har ikke haft folk ansat - vi har drevet det alene for at holde udgifterne nede. Vi har kæmpet en lang kamp. Men det er svært at indhente, når vi for eksempel i sidste måned ligger 60-70 procent under den vanlige omsætning.

- Vi brugte tiden under corona-nedlukningen på at få vores hjemmeside opgraderet, lave flyers og gøre klar til åbningen. Men der er meget stille - der er slet ikke samme aktivitet, som vi havde inden coronakrisen. Inden kom der mange lokale ind i restauranten, og folk der for eksempel skulle i teateret eller på Vendelbohus til koncert, men det er jo fortsat lukket, konstaterer de og tilføjer, at der tidligere var fuldt hus både fredag og lørdag.

Drømmen lever videre

Sicilie Schultz og Rolf Christensen var fyldt med optimisme, visioner og nye planer for deres fælles spisested, da de i oktober bød de første gæster velkommen.

Stedets første bon blev indrammet, og de planen var, at første gæster skulle inviteres på mad på årsdagen. Men sådan blev det ikke.

Drømmen om at drive restaurant er slukket for en stund, og nu vil Sicilie og Rolf finde arbejde inden for branchen. Men de er også fast besluttet på at påbegynde en ny opsparing - for drømmen om deres egen restaurant er ikke opgivet.

- Vi går herfra med oprejst pande. Vi har fået så meget ros af gæsterne. Der er så meget at tage med videre. Vi har lært så meget, og det har været sjovt og spændende, siger parret.

- Og vi har haft de sødeste gæster.