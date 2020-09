Vil genstarte borgerforening i Fjerritslev

FJERRITSLEV:For nogle år siden lagde man den gamle Fjerritslev Håndværker- og Borgerforening i dvale. Men nu er det altså tiden at få den genstartet, mener man i Fjerritslev handelsstandsforeningen, som for tiden deler et opslag i butikker og på sociale medier. Dog skal en ny eller genoplivet forening nok have et lidt andet fokus end tidligere, hedder det:

- Mange af os kan huske julebal på kroen som en af de ting, håndværker- og borgerforeningen stod bag, siger Henrik Bech fra initiativgruppen og fortsætter:

- Det skal den ny borgerforening måske også, men der skal også være tale om en forening, der er talerør for byen.

Han mener, at den ny forening skal støtte udviklingen i Fjerritslev og forsøge at styre byen i den retning, borgerne ønsker. Han ser også den ny forening som en naturlig partner i arbejdet på at skabe ny initiativer i Fjerritslev - f.eks. øget bosætning i samarbejde med Jammerbugt Kommune.

Selv om initiativet kommer fra handelsstandsforeningen, er det på ingen måde planen, at de to foreninger skal have samme dagsorden. siger Henrik Bech, der tidligere var formand for netop handelsstandsforeningen:

- Faktisk vil vi gerne støtte en borgerforening, fordi vi oplever, at der i dag løses opgaver i handelsstandsforeningen, som nok ligger mere naturligt i en borgerforening, siger den nuværende formand for Fjerritslev Handelsstandsforening Martin Eigenbroth.

Han opfordrer den ny forening til at sætte overlæggeren højt:

- Fjerritslev og den vestlige del af Jammerbugt Kommune har nogle helt fantastiske stedbundne kvaliteter. Først og fremmest naturen og det store væld at fritidstilbud. Så hvorfor ikke sætte et mål om, at der eksempelvis skal flytte 1000 indbyggere mere til Fjerritslev?

Foreslår han og tilføjer:

- Så må vi jo bagefter finde ud af, hvordan vi når det mål. Men det vil unægtelig være et kæmpe boost for foreningsliv, handelsliv og huspriser. Fjerritslev har grundmaterialet, siger Martin Eigenbroth.

Initiativgruppen indkalder til borgermøde omkring den ny borgerforening onsdag 16. september i mødelokalet over Jutlander Bank.