Vild lysfest: Se her hvad du kan glæde dig til i zoo

AALBORG:Man tager kilometer og atter kilometervis af lyskæder. Ugers intenst arbejde med at trække strøm. Et nyt orangeri, små boder og forskellige events i julemåneden.

Tilsammen giver det Aalborg Zoos nye satsning Jul i Zoo. Her byder parken fra og med i dag, fredag, indenfor til det, de kalder en "eventyrlig julerejse" gennem de velkendte grønne områder - men nu i en helt ny og julet forklædning.

Der var snigpremiere på Jul i Zoo onsdag aften - her havde haven inviteret alle naboer ind for se de mange lys. Foto: Lasse Sand

I måneder har man nemlig arbejdet på at blive klar til den gigantiske lysfest, som varer året ud.

- Vi glæder os virkelig til at præsentere det her for alle, siger kommunikationsansvarlig Helle Justesen.

Og ingen kan være i tvivl om, at julen har ramt Aalborg Zoo. Allerede ved indgangen bliver man budt velkommen af gigantiske pakker på taget af billetkontoret. Skulpturen af "bjørnemanden" står på et dække af gran og er indhyllet i et gigantisk hjerte oplyst af røde lamper.

- For mange er den jo symbolet på zoo, så derfor var det en helt naturlig måde at præsentere den på, siger hun.

Pergolaen ved de store volierer er forvandlet til en lang lysgang. Foto: Lasse Sand

Turen gennem haven går herefter mod højre forbi de store volierer, hvor pergolaen er forvandlet til en lang gang oplyst af titusindvis af små pærer. Her er det tanken, at vi i løbet af de kommende uger skal sætte røde hjerter med juleønsker op, sådan at gangen, efterhånden som højtiden rykker tættere på, bliver mere og mere julet.

Undervejs gennem zoo er der flere selfiespots, så man kan tage lidt af stemningen med hjem.

Man kan gå ind i "Den store nød" på stien, der gennemskærer haven. Foto: Lasse Sand

Enkelte steder bliver der fortsat arbejdet på at gøre de allersidste detaljer klar, før åbningen i dag kl. 16. I dag ankommer for eksempel et stort læs kunstig sne. Men vel at mærke kunstig sne af en bæredygtig karakter.

For netop bæredygtighed og generelt respekt for naturen og dens ressourcer er en naturlig del af hele juleeventen. Derfor er "sneen" i modsætning til andre typer kunstig sne lavet af birketræ, der er stampet og presset for at få den hvid og dernæst findelt i sådan en grad, at det bliver til et pulver, der kan pustes ud.

Foran Skovbakken er der opført et nyt orangeri, hvor man kan købe æbleskiver, vafler og gløgg, og mellem restauranten og rensdyrenes indhegning har julemanden fået sit eget lille hus, hvor han tager mod gæster. På plænen foran er der sat et 12 meter kunstigt juletræ op, der er pyntet med 50.000 pærer. For et kunstigt træ, der kan bruges igen og igen, er at foretrække frem for et ægte et af slagsen, mener man.

Bjørnemanden, der for mange er synonym med Aalborg Zoo, er blevet omkranset af et gigantisk, oplyst hjerte. Foto: Lasse Sand

Flere steder i parken er der opsat små boder, hvor man kan købe øl og pølser, julevarer og specialiteter fra bl.a. Grønland og Afrika. I teltet ved Zoofari-scenen kan man se et show om nordlys, der fortæller, hvad nordlys egentlig er. I den afrikanske landsby er der skruet seriøst op for farver og lys. I et hjørne af savannen er en flok lyserøde-lysende flamingoer flyttet ind, mens de julede lyskæder her er erstattet af multifarvet lys.

Udover det spektakulære lysskue kan man frem til 30. december deltage i en række aktiviteter for både børn og voksne - blandt andet workshops, korsang og luciaoptog.

Jul i Zoo er en selvstændigt event, der er lavet med respekt for, at parken først og fremmest er hjem for hundredvis af dyr. Derfor lukker zoologisk have ned som vanligt klokken 15 for så at genåbne i juleforklædning mellem klokken 16 og 21. I mellemtiden er der dyr, der bliver lukket ind for at sikre dem fred - det gælder f.eks. aberne. Du skal derfor ikke forvente at se det samme antal dyr om aftenen, som du kan se om dagen.

- Der vil dog være åbent til nogle af anlæggene, og der er også dyr, der selv bestemmer, om de vil være inde eller ude - dem kan også møde, siger Helle Justesen.

Allerede på indgangspartiet er der julestemning. Foto: Lasse Sand

Det skal du vide om Jul i Zoo:

- Åbner første gang fredag 15. november kl. 16.

- Fra 15. til 30. november er der åbent hver fredag, lørdag og søndag kl. 16-21

- 1. til 30. december kan julestemningen opleves hver dag kl. 16-21 (24. december undtaget)

- Haven er oplyst af hundredtusindvis af pærer. Blandt andet er der viklet tre kilometer lyskæde omkring grenene på det store kastanjetræ.

- Der er lavet 250 nye strømudtag i haven til de mange lys. Der er brugt 700 meter kabelrør og 1500 meter installationskabel.

- Zoo forventer, at strømforbruget til Jul i Zoo bliver på knap 10.000 kroner.