Vuggestue har åbnet ny afdeling

Den private vuggestue, Troldehøj i Ingemannsgade i Brønderslev, har udvidet med en mere afdeling. Den ligger på Markedsvej og åbnede lige efter nytår.

Bag vuggestuen står indehaver Stinne Reng, og der var meget kort fra tanke til handling, da der bød sig en mulighed for at udvide i forbindelse med, at den stordagpleje, der tidligere var i huset på Markedsvej, skulle lukke.

- Så sagde Heidi, at vi bare åbner en til, husker Stinne Reng.

Heidi Bak var på det tidspunkt pædagogisk leder i den gamle afdeling af Troldehøj, og hendes idé bed sig hurtigt fast.

- Jeg sagde det klokken 8 om morgenen, og til middag var det besluttet, husker hun.

Det var ellers egentlig ikke så planlagt, at vuggestuen skulle vokse.

- Men nu var muligheden her, og det var nemt at rykke ind i, fortæller Stinne Reng.

Stinne Reng har lejet huset på Markedsvej, og 4. januar var de klar til at åbne for de første børn. Heidi Bak kommer nu til at stå i spidsen for at skabe den nye afdeling, hvor hun er blevet pædagogisk leder.

- Jeg synes, det er enormt spændende at få lov at være med til. Da jeg startede i den anden Troldehøj, var projektet søsat og kørte på skinner. Her får jeg lov til at være med fra starten af, fortæller Heidi Bak, der blandt andet glæder sig til at etablere et samarbejde med forældrene.

Ligesom Stinne Reng brænder hun for de små børn - den aldersgruppe kan noget særligt, er de to enige om.

- De har jo noget helt særligt, de små - bare at se den udvikling, der sker i den tid, vi har dem i hænderne. Man knytter et helt specielt bånd, fortæller Heidi Bak, der også peger på, at børnene i den alder er meget umiddelbare.

- Man bliver primær omsorgsperson i de timer, de er her, tilføjer Stinne Reng.

Nogle af børnene er ned til syv måneder, når de begynder i Troldehøj og skal have sutteflaske.

Den nye afdeling er hen over julen blevet lavet klar blandt andet med rum med en ny indgang med garderober. Huset rummer også to legerum og en stor have, og så er der en udbygning med kreativt værksted og soverum, hvor de små kan sove til middag i deres barnevogne.

Det nære og trygge

I Vuggestuen Troldehøj er det en central værdi, at børnene oplever tryghed og nærhed.

- Vi går meget op i, at der skal være en tryghed i hjemlige rammer. Det er vuggestue på børnenes præmisser, fortæller Heidi Bak.

Samtidig lærer børnene at omgås flere børn og voksne.

- De bliver vant til at vente på tur og tage hensyn. Det er sund læring, fortæller Stinne Reng.

Det er også vigtigt for Troldehøj at være en lille institution med nærvær i.

- Jeg kom fra en vuggestue med 60 børn, som bar meget præg af at være institution, fortæller Heidi Bak, der nyder at få fokus på det nære i Troldehøj.

- Når vi har udvidet, har vi båret den hjemlige tryghed videre, understreger Stinne Reng.

Der er planer om at sætte gynger op i haven, og så skal der laves en høj, som børnene kan tumle og lege på.

- Det er jo Troldehøj, og i den anden har vi en bakke, smiler Stinne Reng.

Det er pt indskrevet syv børn i den nye afdeling, og der er plads til 14.

Der er flere på vej hen over foråret.

Det er otte år siden, at Stinne Reng søsatte vuggestuen i Ingemannsgade, som også er blevet udvidet undervejs. Tidligere var hun dagplejer.