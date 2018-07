Byens nye havnebus er i vandet - men du kan ikke få en tur

AALBORG: Den ser relativt undseelig ud, som den ligger og skvulper ved kajkanten ved Stigsborg.

Men den lille motorbåd med plads til fem personer er intet mindre end byens nye havnebus.

- Det er et kæmpe projekt, der kommer til at binde byen sammen på en helt nye måde, siger Kurt Bennetsen, der projektleder for udvikling af aktiviteter på Stigsborg og drivkraft i havnebusprojektet. Foreløbigt må du dog kigge langt efter en tur.

