Byfestpenge delt ud til foreninger

AARS: Klubberne bag festen fik lidt ekstra med hjem fra repræsentantskabsmødet - årets overskud blev nemlig noget bedre end sidste år.

Sådan er status efter repræsentantskabet bag Kimbrerfesten i Aars har delt rundhåndet ud af årets byfestoverskud.

Repræsentantskabsmødet startede faktisk med, at der kom lidt ekstra i kassen. "Liv i Byen" overrakte nemlig en check på 50.000 kr. som bidrag til festen.

- "Liv i Byen" har overtaget den funktion, Pengeynglerne tidligere har haft. "Liv i Byen" har samlet en flok entusiaster som hver på sin måde bidrager til at støtte foreningslivet i byen, og sammen kan de virkelig sætte nogle spændende og givtige arrangementer op, siger Karl Laustsen, der er formand for Kimbrerfestkomitéen, som glæder sig over bidraget på 50.000 kr.

- Det samlede overskud fra byfesten blev dermed 169.000 kr. En lille smule bliver stående som ekstra arbejdskapital til næste års fest, men 165.000 kr. bliver fordelt til de 10 foreninger, der står bag Kimbrerfesten efter en fordelingsnøgle, som delvist afspejler den arbejdsindsats, hver enkelt klub har ydet under festen, forklarer byfestformanden.

Tilfredshed

Han konstaterer, at der overordnet er der tilfredshed årets festafvikling.

- Der var mange gæster og højt humør hele vejen. Enkelte programpunkter havde dog ikke den store tilslutning, så de bliver nok ikke gentaget.

- Tivoli havde heller ikke den store tilstrømning før søndag eftermiddag, så de har ikke fået meget ud af at være her. Derfor er de heller ikke interesserede i at komme igen på samme vilkår.

- Komiteen ønsker ikke umiddelbart at imødekomme tivolis krav, så vi har i stedet undersøgt andre muligheder for at udfylde pladsen og den rolle, som tivoli har spillet i forhold til Kimbrerfesten, siger Karl Lausten.

Repræsentantskabet fik forelagt ideerne og gav komiteen mandat til at arbejde videre og lave et konkret udspil.

- Situationen giver udfordringer, men bestemt også nye muligheder, så det bliver spændende at se, hvordan festpladsen kommer til at se ud næste år, understreger byfestformanden.

Kasseterminaler

Kimbrerfesten havde i år for første gang kasseterminaler i barerne. Det gav et detaljeret indblik i, hvad der blev solgt de enkelte steder og hvornår.

- Detaljerne giver mulighed for at forbedre forskellige ting til næste år, så selv om det har kostet et pænt beløb at leje terminalerne, skal de nok blive tjent hjem igen.

- Kimbrerfesten har også i 2018 investeret penge i pladsen og i udstyr. Denne gang har det primært været kraftige el-kabler dels med et nedgravet kabel tværs over pladsen og dels med et langt kabel til brug over jorden. Fonden for Sparekassen Himmerland har bidraget med 10.000 kr. til det nedgravede kabel. Og Kimbrerfesten har selv betalt et tilsvarende beløb og har desuden udført gravearbejdet med maskiner udlånt af den lokale el-installatør ECS-Group, som også har lavet tilslutninger mv.

- På den måde lykkes det år efter år at forbedre festpladsen og gøre det nemmere at afvikle fremtidige arrangementer, siger Karl Laustsen.

Kasserer Mette Sloth ønskede ikke genvalg. Hun blev afløst af Helle Bloch. Komiteen har haft en ledig plads det seneste år. Det lykkedes ikke at besætte pladsen på dette møde, men der er håb om, at der kommer en kandidat i løbet af vinteren. Komiteen konstituerer sig på et møde i løbet af november.