Byggepladser lå hen i mørke

AALBORG: Det ser sort ud på de aalborgensiske byggepladser. Bogstavelig talt.

Tidligt tirsdag morgen var 13 mand fra Byggefagenes Samvirke i Aalborg på kontrolbesøg på 12 byggepladser i Aalborg for at tjekke, om de levede op til kravene om ordentlig belysning. Og på igen af pladserne var lysforholdene i orden.

Tre af byggepladserne henlå i total mørke, mens håndværkerne var i fuld gang med arbejdet. To blev straks anmeldt til Arbejdstilsynet, mens en arbejdsplads i forvejen var anmeldt efter et kontrolbesøg 22. november - uden at det havde betydet, at forholdene var blevet bedre.

De resterende byggepladser fik den besked, at de kan se frem til et genbesøg 10. december, hvor forholdene så skal være i orden.

Reidar Kogstad, der er formand for Byggefagenes Samvirke i Aalborg, kalder resultatet af kontrolbesøgene for nedslående. Og han lover, at der den kommende tid vil komme endnu flere lysbesøg end normalt rundt om på byggepladserne.

Sidste år var man på lignende kontrolbesøg. Der så det også slemt ud, men der var dog et par tilfælde, hvor der ikke var noget at komme efter.

Reidar Kogstad tror, at flere arbejdsgivere sparer lyset væk, uden at tænke på, at det kan blive en meget dyr besparelse, hvis en ansat kommer ud for en ulykke på grund af den dårlige belysning.

Han griber også i egen barm, for det viste sig under besøgene, at håndværkerne også er uvidende om den påkrævede arbejdsbelysning.

- De har vi har en stor opgave i, at få ansatte oplyst om lovkravene, mener han. jl