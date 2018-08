Byggeriet er gået i gang: Netto åbner ny butik

VRÅ: Siden discountkæden Kiwi lukkede i Vrå for et år siden, har rygterne svirret om, hvad der kom i stedet.

Nu kan entreprenøren Arne Andersen A/S så endelig bekræfte et af de mest hårdføre rygter, nemlig at Netto flytter ind i en nybygget forretning på den tidligere slagterigrund, der nu er blevet ryddet.

- Det er Netto vi har forhandlet med hele tiden, og nu er alle aftalerne på plads, og byggeriet er faktisk så småt i gang, fortæller Arne Andersen til NORDJYSKE.

Planerne er blevet et par måneder forsinket på grund af ekstra arbejde med at fjerne forurenet jord og gamle fundamenter på slagterigrunden.

- Netto bliver klar til at åbne i en 1000 kvadratmeter stor butik i løbet af 1. kvartal 2019, fastslår Arne Andersen.

Det er Arne Andersen A/S, der skal bygge supermarkedet samt de i alt 30 lejligheder, der også opføres på den 14.000 kvadratmeter store slagterigrund.

Der bliver 20 almennyttige lejligheder i tre etager, samt 10 ejerlejligheder i ét plan. Boligerne bliver ligeledes færdige i 2019.