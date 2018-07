Byggestrid: Det nye bibliotek i Støvring slår allerede revner

REBILD KOMMUNE: Det er ikke mange år siden Støvring Bibliotek kunne åbne dørene til sit nye hjemsted.

Det nybyggede bibliotek på Grangårdsvej blev indviet af en glad borgmester Leon Sebbelin i september 2016.

I dag er glæden mere moderat, for Rebild Kommune ligger i byggestrid med Byggefirmaet Knudsgaard A/S fra Skive Kommune.

Der er endnu ikke faldet en dom i den verserende sag, men NORDJYSKE har fået aktindsigt i syns- og skønsmandens vurdering af sagen.

Vurderingen bekræfter, at der er revner i gulvet på det nye bibliotek, og at de tiltag kommunen har lavet for at forhindre flere revner har været i orden.

- Det er en korrekt og fornuftig løsning... Hvis ikke tiltaget foretages vil revner i overgulvet komme i langt større antal, skriver syn- og skønsmanden i vurderingen.

Revner i stuen

Blandt flere ting er gulvet det mest omtalte stridspunkt i dokumenterne.

Her er man både utilfreds med materialet, som man ikke mener lever op til det lovede i udbudsmaterialet.

Samtidig er der også fundet revner på gulvet i bibliotekets stueetage.

Om dem tilføjer syn- og skønsmanden dog, at de ikke betyder noget for gulvets levetid eller er farlige i forhold til hele byggeriet.

I rapporten vurderer han, at revnerne sandsynligvis skyldes "defekte riller i et betondæk", som ikke er lavet med stor nok nøjagtighed.

Rebild Kommune vil ikke udtale sig direkte, men oplyser gennem sin advokat i sagen Bent Stamer, at "der er uenighed om, hvad ekstraarbejdet skal koste. Byggeriet har mindre mangler, som vi ikke er tilfredse".

- Her er tale om forskellige ting, som skønmanden kommer frem til. Eksempelvis er der pudseskel på byggeriet. Man forventer et ensfarvet byggeri, når man køber det, påpeger Bent Stamer.

Han fortæller også, at der senere er opdaget, at der mangler væv i nogle steder i væggene, derfor er der også kommet revneskader i pudslaget.

Derfor har Byggefirmaet Knudsgaard A/S ikke fået den fulde betaling for arbejdet.

- Der er holdt et passende beløb tilbage i forhold til de mangler, vi mener, der er i byggeriet, slutter advokat Bent Stamer.

Byggefirmaet Knudsgaard A/S har ikke reageret på NORDJYSKEs henvendelser telefonisk og elektronisk.