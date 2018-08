Byråd hører krav: Skyder over 17 millioner kroner i stadion

HJØRRING: Et flertal i Hjørring Byråd vedtog onsdag aften at skyde 17,5 millioner ind i Nord Energi Arena i Hjørring. Investeringen går til ny overdækket nordtribune og ny overdækket østtribune for at stadion kan leve op til kravene til Superligakampe.

Byrådets flertal gav grønt lys for at hive pengene op af kassen, da Vendsyssel FF ellers i fremtiden vil være tvunget til at spille sine kampe uden for kommunen. Vendsyssel FF er rykket op i Superligaen i denne sæson og kan maksimalt få dispensation fra DBU’s stadionkrav i et år.

Kommunen tager pengene fra anlægsbudgettet, men får indtægter ved at leje stadion ud til Vendsyssel FF. Klubben skal betale godt en million kroner i lejeindtægt om året.

De nye tribuner skal stå klar til næste sæson.