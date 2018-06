Byrådet freder omstridt rækværk langs Mariager Fjord

MARIAGER: Der bliver ikke pillet ved det omdiskuterede rækværk langs den nyanlagte cykelsti ved Mariager.

Byrådsmedlem Svend Madsen (V) havde ellers bedt om at få en diskussion af rækværket på byrådsmødet torsdag aften.

Han mener, hegnet er "tåbeligt" og skæmmer den naturskønne cykelrute langs fjorden.

Men da byrådet skulle godkende dagsordenen, bad Venstre-politikeren om at få sagen taget af igen.

En rapport, som forvaltningen har bestilt hos Cowi, viser nemlig, at der er flere forhold langs den naturskønne cykelrute, der betinger et hegn.

Flere steder er der eksempelvis niveauforskelle på mere end en halv meter mellem cykelstien og fjorden.

- Jeg fik den oplysning for en halv time siden. Så er der ikke så meget at diskutere. Jeg må holde min mening for mig selv, sagde Svend Madsen på byrådsmødet.

Det satte gang i en debat, som blev ophedet.

Peder Larsen (SF) ærgrede sig over, at sagen blev pillet af:

- Det er egentlig lidt underligt, når man har en sag, der kunne være spændende at diskutere - og relevant for dem, der bor i området.

- Det er muligt, at det er et lovkrav. Men klokken har passeret 18, og der er kommet nogle nye oplysninger frem.

- Jeg synes, det er en mærkelig måde at gribe ting an på. Det er jeg lidt rystet over, sagde Peder Larsen.

Viceborgmester Leif Skaarup (S) kaldte det "voldsomt uheldigt", at ikke alle byrådsmedlemmer havde fået kendskab til lovkravet inden mødet.

- Lad være med at få det til at lyde mistænkeligt. Vi holder ikke noget skjult for jer, understregede borgmester Mogens Jespersen (V).

Pia Adelsteen (DF) mindede om, at byrådsmødet formelt set ikke var begyndt endnu.

- Enten diskuterer vi det her, eller også gør vi ikke, sagde hun.

Der var dog ingen byrådsmedlemmer, der ønskede en afstemning om, hvorvidt rækværket skulle tilbage på dagsordenen.

