FREDERIKSHAVN: Tonni Green, der er centrum for den meget omtalte markisesag, fordi det er ham, der har sat markisen op ved Greens Pub på Havnevej i Skagen, var personligt mødt op til byrådsmødet onsdag for at forsøge at få flertal for en dispensation.

- Den overtrædelse af lokalplanen kommer til at koste mig langt mere end bøder for den slags forseelse. 330.000 kroner koster det mig at pille den nye markise ned, som jeg satte op i god tro i 2015, forklarede han i byrådets spørgetid, og spurgte, om det kunne være rimeligt overfor en lille erhvervsdrivende som ham.

Byrådet skulle behandle to markisesager fra Havnevej - Greens Pubs markise og Old Irish Pubs markise længere nede ad Havnevej, og byrådsmedlemmerne stemte ens i de to sager.

Venstre og Konservatives Jens Porsborg ønskede at give dispensation både til Greens Pub og til Old Irish Pub. Det var dog kun Greens Pub, der skabte debat. Venstres Pia Karlsen sagde blandt andet, at der blev gjort forskel på de erhvervsdrivende, når Foldens Hotel på Sct. Laurentiivej havde fået dispensation for en tilsvarende markise som den Greens ikke havde fået dispensation for.

Venstre: Ikke en erhvervsvenlig kommune

Anders Brandt Sørensen, der havde ønsket, at Old Irish Pubs afslag om dispensation også skulle med i debatten om markiser på Havnevej, pointerede, at når man skal have dispensation, så handler det om ulovlig opførelse af markise, fordi de er opført i strid med lokalplanen fra 2008.

Venstres Jytte Høyrup påpegede, at beslutningen om afslag gjorde, at kommunen ikke er erhvervsvenlig.

Det fik så det andet socialdemokratiske medlem ud af de tre i Plan og Miljøudvalget, Erik Kyed Trolle fra Skagen, til at tage ordet.

- Hvis det er erhvervsvenlighed at bøje reglerne, så kan vi lige så godt lade være med at have lokalplaner, sagde han.

- Der er tale om et skøn, og vi mener ikke, Greens længere har en markise, men en tilbygning til pubben. Han er til gengæld velkommen til at sætte parasoller op ligesom mange andre på Havnevej. Men netop fordi der er tale om et skøn fra vores side, er det fint at anke vores beslutning, så der kan komme andre øjne på sagen.

Så længe sagen ikke er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet, kan Tonni Greens markise blive hængende.