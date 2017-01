AALBORG: Et byrådsflertal bevilgede mandag en lønforhøjelse til netop byrådet i form af, at 43 udvalgsposter får en lønstigning på 31,4 procent.

Det skete dog ikke uden lønforhandlinger, da ikke alle var enige i, at lønnen skulle stige. Baggrunden for at politikerne overhovedet skulle diskutere, om politikerne skulle have mere i løn, skyldes, at det fra centralt hold er blevet besluttet i en aftale med regeringen, S, LA, R og K, at landets borgmestre og rådmænd skulle have en lønforhøjelse på 31,4 procent, efter at beløbet ikke har været reguleret siden 1994. Byrådet skulle så beslutte, om udvalgsposterne skulle med på lønstigningen, da Aalborg Kommune hidtil har haft et princip om, at udvalgsvederlaget skulle følge borgmesterlønnen, således, at summen af de årlige vederlag højst kan udgøre 185 procent af borgmesterens vederlag. V-gruppeformand Mads Sølver Pedersen sagde ja tak til lønstigningen, der konkret betyder, at de samlede udgifter til udvalgsvederlagene stiger med omkring en halv mio. kr.

- Jeg har den dybeste respekt for de mennesker, som jeg har siddet i tre perioder med, de gør et kæmpe stort stykke arbejde og bruger rigtig meget tid på det her, sagde Mads Sølver Pedersen.

EL var enig i, at der blev udført et stort stykke arbejde men ikke i lønstigningen og havde derfor stillet et ændringsforslag om, at lønnen skulle være den samme i 2017, som den var i 2016

- Vi synes, at det er en procentuel voldsom stigning, sagde gruppeformand Per Clausen (EL), der også pegede på det faktum, at man endnu ikke ved, hvem der skal betale for lønstigningerne, altså stat eller kommune.

Per Clausen (EL) stemte imod lønstigningen sammen med Kristoffer Hjort Storm (DF), Lene Krabbe Dahl (S) og Kirsten Algren (UP).