Byrådsmedlem efter exit: - Jeg vil ikke være en sur gammel mand

HJØRRING: Efter 22 år med byrådspolitik for Socialdemokratiet, har medlem af Hjørring Byråd, Ivan Leth fra Mosbjerg besluttet at blive løsgænger og forlade den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Det er delvist en efterreaktion efter kommunalvalget sidste år, hvor Ivan Leth mistede en indflydelsesrig post som formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, hvor han blandt andet havde stået i spidsen for kommunens store investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at det føltes som en voldsom degradering, og jeg har siden været ved at blive til en sur gammel mand på bagerste række. Det er livet for kort til, så nu vil jeg have ny vind i sejlene, siger Ivan Leth

Nogle konkrete sager har også på seneste været med til at udløse beslutningen.

- Jeg kan fx. ikke tilslutte mig planerne om at lukke plejecenter Havbakken. Nu slipper jeg fri af parti-diciplinen til at markere mine egne holdninger, siger Ivan Leth.

Også Socialdemokratiets politik på landsplan med den hårdere linje overfor flygtninge, har Ivan Leth fået det svært med.