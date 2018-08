Byrådsmedlem langer ud: Tvangsfjernelser endt i økonomisk sammenbrud

FREDERIKSHAVN: Forleden kunne formanden for børne- og ungdomsudvalget, Anders Brandt Sørensen (S), konstatere, at anbringelser af børn uden for eget hjem sprænger de økonomiske rammer i kommunens budget.

Frederikshavn Kommune noterer i den forbindelse - usædvanligt hårdt - at der er tale om et regulært økonomisk sammenbrud.

Byrådsmedlem Peter Nielsen (K) er også hård i sin kritik af den mildt sat slingrende økonomi, når det handler om tvangsfjernelser.

Peter Nielsen er helt med på, at det er svært at forudsige hvor mange familier i løbet af året, der har behov for akut hjælp, og hvor kommunen er nødt til at skride til den yderste konsekvens: At fjerne et barn fra hjemmet.

Ligesom han er helt med på, at det er et følsomt område, der ikke uden videre kan hældes ind i et regneark.

- Men jeg er nødt til at forholde mig til, at en ny forvaltningsrevision konkluderer, at vores kommune har et højere udgiftsniveau per indbygger end gennemsnittet på landsplan.

- Jeg spørger mig selv, hvorfor vores forbrug, når det handler om anbringelser af børn, er højere i Frederikshavn end i de kommuner, som vi normalt sammenligner os med, siger Peter Nielsen.

Faktum er, at Frederikshavn Kommune i flere år har haft problemer med at styre budgettet, når det handler om anbringelser af børn.

- Det kan ikke passe, at vi ligger så langt fra gennemsnittet. Vores sammensætning af borgere i kommunen er jo ikke spor anderledes end i de andre kommuner, siger Peter Nielsen, som nu vil have en ekstern konsulent til at kigge på økonomien i forhold til anbringelser.

- Der skal laves en tilbundsgående undersøgelse. For det kan ikke passe, at vi nærmest måned efter måned skal sprænge budgettet på det her område, siger Peter Nielsen.

60 procent af udgifterne i Center for Families budget på 181 millioner kroner går til anbringelser af børn uden for hjemmet.