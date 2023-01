100 underskrifter mod omstridt højhus kom for sent

HOBRO:Omkring 100 underskrifter, der protesterer mod et nyt 15 etagers højhus i Hobro, blev afleveret for sent til Mariagerfjord Kommune, men de tæller alligevel med.

Det har engageret mange borgere til modstand, at en lokal erhvervsmand, Bent Dahl, vil rejse et 46 meter højt boligbyggeri på grunden, hvor det forfaldne Klochhuset i dag står og skæmmer.

De 100 borgere skriver under på, at de ikke kan forstå, at der "skal rejses en skyskraber i den her ende af byen. Alt andet byggeri er jo i fire etager her i området".

Men selv om de 100 underskrifter blev indsendt et stykke tid efter fristens udløb 11. november 2022 (hhv. 2. januar og 9. januar), ligger de alligevel i bunken med i alt cirka 250 underskrifter.

Det kan man læse ud af dagsordenen til et møde, som teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune holder tirsdag 31. januar.

Her er balladen om Klochhusets afløser en af de sager, som tiltrækker sig opmærksomhed.

Ib Meier Christensen foreslår, at man hejser en container op i 46 meters højde, så folk kan se, hvor høj en ny skyskraber bliver. Arkivfoto: Lars Pauli

Politikerne i udvalget skal gennemgå de i alt 10 høringssvar og de i alt 250 underskrifter, som er havnet i kommunens indbakke under fordebatten om Klochhusets omstridte afløser.

Lars Højmark, teknik- og miljøchef i Mariagerfjord Kommune, har tidligere oplyst til Nordjyske, at politikerne på mødet skal tage stilling til, om de vil fortsætte. Altså om højhuset skal have en chance.

Hvis politikerne vælger denne vej, skal der laves et lokalplanforslag. Det skal lægges frem i otte ugers offentlig høring. I givet fald bliver det engang i foråret/forsommeren, har Lars Højmark oplyst.

Højhussagen er det store samtaleemne borgerne imellem i Hobro, og et borgermøde på DS Arena i Hobro 3. november 2022 blev et trækplaster med omkring 150 fremmødte borgere.