1000 hektars grøn omstilling på tegnebrættet. Nu er der borgermøde om projektet

FREDERIKSHAVN: Et samlet godt 1000 hektar stort område vest for Frederikshavn skal skabe muligheder for grøn omstilling og etablering af nye virksomheder mellem Knivholtvej og Ravnshøj.

Plan og Miljøudvalget har nemlig besluttet, at der skal laves en helhedsplan for Recycling City, og ønsker, at planen udvikles i åben dialog mellem kommune, borgere og virksomheder i Frederikshavn Kommune.

Onsdag 8. februar inviterer Frederikshavn Kommune derfor til dialogmøde om Recycling City klokken 19.00 på Knivholt.

Hør mere om visionen for det nye grønne erhvervsområde, stil spørgsmål og del dine forslag og input til, hvad der skal indgå i arbejdet med helhedsplanen for Recycling City.

- Recycling City har et kæmpe potentiale. Det bidrager både til den grønne omstilling og kan samtidig tiltrække grønne virksomheder og arbejdspladser til vores lokalområde. Vi vil rigtig gerne i dialog med alle interesserede, og selvfølgelig borgere og virksomheder i området, så vi sammen kan indgå i konstruktiv dialog om, hvordan området skal udvikle sig i fremtiden, siger Peter E. Nielsen (S), formand for Plan- og Miljøudvalget.

På mødet deltager også Erhvervshus Nord, der vil fortælle om Recycling Citys potentiale for at tiltrække nye grønne virksomheder til kommunen og muligheder for videreudvikling af eksisterende virksomheder.

For at skabe åbenhed og dialog om de ønsker og forslag, der er til helhedsplanen, præsenterer kommunen sin digitale platform: Sammen om Frederikshavn Kommune på mødet.

På platformen kan man følge planlægningen for Recycling City, og efter mødet og frem til 10. april 2023, kan alle dele kommentarer, forslag og input hertil.

- Vi ønsker at få alle input med, inden vi går i gang med helhedsplanen, og derfor håber vi også, at alle, der har kommentarer og forslag, vil dele dem med os, så vi kan bringe det med videre i processen, afslutter Peter E. Nielsen, formand for Plan- og Miljøudvalget.

Alle interesserede er velkomne til at deltage.