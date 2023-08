Aalborg på eksklusiv liste over byer, man skal besøge

AALBORG:Når udlændinge skal besøge Danmark, er det oftest København, der er destinationen. Men sådan bør det ikke være, hvis man spørger det verdenskendte rejsemagasin Condé Nast Traveler.

For det er nemt at vælge København i Danmark, Stockholm i Sverige og Oslo i Norge. Men for dem, der lider af destinationstræthed og som søger nye eventyr, er der mange andre gode valg, og her falder valget i Danmark altså på Aalborg.

- Hvis du vil dykke dybere ned i, hvad Danmark har at byde på, kan du tage den korte flyvetur fra København til Jylland, skriver Condé Nast Traveler og fortsætter:

- Aalborg har gennemgået en transformation fra at være en industriel by til at blive en universitetsby med en befolkning, der bygger bro til de gamle tider ved at bruge områderne til barer og restauranter.

- Det er ikke et sted, du vil støde på mange turister, så her møder du for alvor den danske filosofi og konceptet hygge.

Herefter fremhæver magasinet restauranten Tabu, hvor et besøg hos dem giver de københavnske restauranter konkurrence til stregen.

Berlingske har talt med Michael Miv Pedersen, der ejer Tabu og er køkkenchef. Han kan mærke på antallet af bookinger, at hans restaurant er nævnt af Condé Nast Traveler.

- Turismen langvejs fra er opblomstret igen, og hvis man er rejst over Atlanten på forretningsrejse, så er det klart, at man har sådan en anbefaling i baghovedet. Og det betyder, at vi får de pågældende at se, siger Michael Miv Pedersen til Berlingske.

Ikke første gang

Tilbage i 2019 lavede Condé Nast Traveler ligeledes en liste over byer, som var et besøg værd.

Her var Aalborg også på listen med denne beskrivelse:

- Dette tidligere industrielle centrum i det nordlige Danmark er nu en forløber for urban bæredygtighed, hvor de blandt andet genopliver havnefronten med arkitektoniske perler.