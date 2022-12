Arbejderes hjælpsomhed hyldes med gris og øl

HJØRRING: Det store klima- og forskønnelsesprojekt i Strømgade, som forbinder Springsvandspladsen med Sct. Olai Plads, har i månedsvis gjort det svært både at drive forretning og handle i gaden.

Der har imidlertid været hjælp at hente fra de neonklædte arbejdsfolk fra Vennelyst, som i vind og vejr har knoklet med at få projektet afsluttet.

Synet her har været hverdagskost i Strømgade i månedsvis, hvor labyrinten af afspærringer og huller syntes at skifte fra dag til dag. Foto: Kim Dahl Hansen

De har nemlig været enormt hjælpsomme for handlende og forbipasserende, som har haft besvær med at komme frem, ved f.eks. at løfte en kørestol ind i en forretning, hvor der pga. byggeriet var ufremkommeligt.

Den indsats ønskede Hjørring Cityforening at hylde, og havde derfor inviteret de ca. 37 arbejdsmænd, som har arbejdet på projektet i Strømgade, til helstegt pattegris og kolde fadøl til frokost fredag på det lokale værthus Bjesken i Strømgade.

Fra venstre: Lars-Peter Boel (V), byrådsmedlem i Hjørring, Lars Dam, indehaver af Din Tøjmand Christian, arbejdsmænd fra Vennelyst og Jesper Spanner Sørensen, indehaver af værtshuset Bjesken. Foto: Kim Dahl Hansen

Her var blandt andre Lars Dam, medlem af Hjørring Cityforening og indehaver af Din Tøjmand Christian i Strømgade og Lars-Peter Boel, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune mødt frem for at vise deres anerkendelse til de hjælpsomme arbejdsfolk.

- Det har været en stor udfordring at gennemføre det her projekt, og det er også gået ud over de erhvervsdrivende. Derfor er det også vigtigt for os fra kommunens side, at komme og vise, at vi synes de har gjort et godt stykke arbejde, siger Lars-Peter Boel.

Arbejdet i Strømgade ventes at være færdigt til nytår.