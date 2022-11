Attraktivt udflugtsmål får ny bro

FREDERIKSHAVN:I uge 48 begynder det indledende arbejde til en ny bro i Vandværkssøen i Frederikshavn. Det er præcis 117 år siden, at den første bro blev opsat i søen, og den har altid være et populært udflugtssted i Vandværksskoven.

Den nye bro bliver 14 meter lang og giver mulighed for at opleve søens liv på nært hold. For enden af broen vil der være et lille opholdsdæk, som kan bruges af skovens gæster og lystfiskere.

Broen forventes at stå færdig om cirka tre uger, og bliver realiseret med en ekstrabevilling til rekreative tiltag i naturen, som blev vedtaget i Frederikshavn Kommunens budgetaftale for 2022-2025.

- Naturen tilbyder noget til alle, og derfor er det også vigtigt for os, at vores faciliteter i naturen gør det samme. Derfor vil I i den kommende tid opleve, at der opstår nye muligheder for aktiviteter i naturen, siger formand for Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune, Karsten Thomsen.

Historien om Vandværksskoven

Vandværksskoven er 138 år gammel og hjemsted for Frederikshavn Kommunes første vandværk, som blev etableret i 1884.

Det rene vand piblede ud i bakkerne og udgjorde tilsammen den lille bjergbæk ’Donbækken’. Det rene vand dannede grundlaget for Donbæk Vandværk, som var i brug frem til 1994.

Søen er fortsat et attraktiv udflugtsmål for borgere og besøgende, samt lystfiskere fra Frederikshavn Lystfiskeriforening. Det er nemlig dem, der har fiskeretten og har siden sidst i 1970’erne sat fisk ud i søen.

Man kan læse mere om muligheder for naturoplevelser og rekreativitet i Vandværksskoven på Frederikshavn Kommunes nye naturhjemmeside.