Babyboom vendte byens udfordringer på hovedet - nu lægger de en ny plan

SENNELS:Fra en skole, der var lukningstruet, til et elevtal, der truer med at sprænge rammerne i den gamle skolebygning. Det er virkeligheden i landsbyen Sennels, hvor et regulært babyboom i løbet af de seneste år har vendt landsbyens problemstillinger på hovedet.

Nu skal der en ny udviklingsplan på bordet, som er tilpasset den nye virkelighed, og det kræver deltagelse af byens indbyggere. Derfor har Sennels Borger- og Udviklingsforening indkaldt til borgermøde i byens forsamlingshus onsdag 2. november.

Det fortæller David Gill, landsbyens repræsentant i Lokalområdernes Udviklingsforum under Thisted Kommune og engageret i udviklingen af Sennels, siden den første udviklingsplan blev sat i søen.

- Det, vi håber, er, at vi får alle de gode idéer på bordet til, hvad vi kan arbejde videre med. På et senere tidspunkt skulle det gerne udmønte sig i nogle arbejdsgrupper, der er udgjort af nogle folk, som kunne tænke sig at føre nogle af ideerne ud i livet, siger David Gill.

Mødet skal altså ses som de indledende øvelser i det arbejde, der skal udmønte sig i en ny udviklingsplan for årene 2023-2030. Borgerforeningen har dog tyvstartet lidt og udarbejdet en række forslag til, hvad nogle af punkterne i en kommende udviklingsplan kunne omfatte.

Forslagene bærer præg af befolkningstilvæksten blandt de yngste borgere. Herunder er det oplagt at sætte fokus på en ny skolebygning, eller en udvidelse af den eksisterende, sikker skolevej og en ny tilkørselsvej til skolen. Dagpleje, børnehave og fritidsaktiviteter er også oplagte emner at tage fat på, skriver borgerforeningen i invitationen.

Andre potentielle emner, der rækker lidt ud over børneområdet, kunne være et stisystem fra Sennels til Øsløs, en udvikling af stranden med opdaterede toiletfaciliteter, et fortorv gennem byen og sågar en ny omfartsvej fra Sennelsvej til Kaldalvej.

Landsbyens seneste udviklingsplan strakte sig over fra 2016-2021, og det arbejde har resulteret i, at Sennels snart kan se frem til at blive koblet på fjernvarmenettet, ligesom udstykningen Kaldallunden skal danne rammen om nye lejeboliger, der forhåbentlig kan frigøre boligmasse i byen til endnu flere unge familier.

Men hvis bølgen af succes skal fortsætte, så er det afgørende, at så mange som muligt møder op og giver deres besyv med.

- Vi vil gerne have mange forskellige input, for det kan jo være, at vi i borgerforeningen sidder med nogle blinde vinkler, siger David Gill, som forventer, at omkring 100 borgere vil deltage ved onsdagens møde.