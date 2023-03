Fyrkat og Aggersborg skal på Finansloven - beder om 175 millioner kroner til vikingeborge

HIMMERLAND/DANMARK: Det bliver ikke billigt at få verdensarv til Himmerland.

De fem danske ringborge venter i hvert fald at komme til at bruge knap 175 millioner kroner på projekter, der skal få vikingernes historie til at leve i nutiden.

De 62, 5 millioner af kronerne håber man at staten vil bidrage med, så det har Mariagerfjord og Vesthimmerland Kommuner søgt om sammen med kollegerne i Odense, Slagelse og Køge.

Stolte af rødderne

- Vi er stolte af vores rødder og fortællingen om, at der siden Harald Blåtands tid har boet mennesker ved kanten af Mariager Fjord. Men det er selvfølgelig i den sammenhængende kulturformidling at det for alvor batter noget, forklarer Mogens Jespersen (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune.

Her har man i Hobro vikingemuseet Fyrkat ved borgen af samme navn. Vesthimmerland har Aggersborg ved Aggersund, der er landets suverænt største vikingeborg, men hvor formidlingen indtil videre er begrænset.

16 års arbejde

De fem kommuner har i samlet flok søgt FN's kulturorganisation UNESCO om at få vikingeborgene kåret til verdensarv. Det skete officielt for lidt over to år siden, men der har været arbejdet med projektet i 16 år med direktør for Nordjyllands Museum, Lars Nørbach, som tovholder.

Det afgørende møde finder sted i Saudiarabien midt i september. Her har man store forhåbninger til at hente kåringen hjem til Danmark efter det store forarbejde. Blandt andet ved man at det gør indtryk, når man kan dokumentere en seriøs plan for videre udvikling, hvis man opnår kåringen.

Kommunerne venter sammen med fonde at kunne bidrage med 111 millioner kroner til projekter inden for turisme, erhverv og dannelse på borgene.