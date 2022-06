Biersted vil være bedst til børn og unge

Et ønske lanceret på et borgermøde i Biersted for fire år siden er nu en realitet. 11. juni kan borgerne tage en ny forhindrings- og motorikbane, som er etableret på et areal mellem Biersted Skole og idrætsanlægget, i brug. Biersted Landsbyråd er sammen med "Liv i by, skole og samfund" og Biersted Idrætsforening tovholder på projektet, og der er store forventninger til byens nye aktivitet.

- Danmark er et af de lande i Europa, hvor børnene bevæger sig mindst, så jeg håber, at banen vil betyde, at flere får lyst til at bevæge sig. Vi synes, at projektet er blevet megagodt, og vi håber, at det bliver taget godt imod af såvel besøgene i byen som borgerne i Biersted, siger Flemming Thagaard, formand for Biersted Landsbyråd.

Der er brugt 600.000 kroner på at anlægge banen, og Flemming Thagaard forventer, at den vil være værdifuld i forhold til elever fra Biersted Skole, der rummer specialklassetilbud til børn og unge med en autismediagnose.

- Motion er godt for alle børn, men vi ved, at børn med særlige behov kan have udfordringer med deres motorik, og derfor er banen oplagt for dem. Det er vigtigt, at vi tilbyder børn og unge mulighed for mange forskellige aktiviteter, da nutidens børn har en helt anderledes hverdag end børn for 10-20 år siden, siger Flemming Thagaard.

Den nye bane er langt fra enkeltstående i forhold til de nye initiativer, der er undervejs i Biersted. I forvejen huser byen en Mulitibane og en Skatepark samt en naturlegeplads og motionssti i "Den Grønne Kile", men ildsjælene har flere ting i støbeskeen, der har det overordnede formål at gøre Biersted lækker over for potentielle tilflyttere. Blandt andet er "Boldens Arena", "Mødestedet", og et værksted for unge opfindere på vej.

- Vi har en ambition om, at Biersted skal være den mest børne- og ungevenlig by i Jammerbugt Kommune. Det er naturligvis altid svært at måle, om vi indfrier den ambition, men vi synes selv, vi er nået langt, siger Flemming Thagaard, der sammen med familien bosatte sig i Biersted for 12 år siden.

Udover de mange aktiviteter er håbet, at der kan blive etableret flere byggegrunde i byen.

- Vi har blot en byggegrund til salg i Biersted, så vi håber, at vi kan få sat gang i næste etape af udstykningen. Vi er desuden i dialog med kommunen om at tænke nye og bæredygtige boformer ind i de fremtidige udstykninger i Biersted - igen et tiltag som vi håber vil tiltrække fremtidens borgere til Biersted, siger Landsbyrådets formand.