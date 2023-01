Blot 100 kroner om måneden pr. husstand: Det er forskellen på liv og død for lokal købmand

BONDERUP:Stor var begejstringen og glæden, da det i 2014 lykkedes at få realiseret et ønske om en købmandsbutik.

Og helt forståeligt - for efter en lang årrække uden en butik i byen, var det en stor dag, da "Torvekøbmanden" en novemberdag i 2014 slog dørene op.

Med borgerforeningen i front blev huset på Skræmvej 5 købt og indrettet som butik, og den er i dag centrum og samlingspunkt i byen, som tæller omkring 400 borgere.

Råd & Dåd i Attrup, der hjælper mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, står bag den socialøkonomiske købmand. Blandt personalet er der derfor ansatte, som af den ene eller anden grund ikke kan påtage sig et ordinært job, men som gør en stor forskel i den lille butik.

- Vi leverer varer til byens ældre mennesker og tager den fornødne tid til at gå ind og sætte varerne i køleskabet og tjekke, at de har det godt, siger leder af Råd og Dåd, Rasmus Højen.

Torvekøbmanden i Bonderup er et unikt projekt mellem borgere, kommune og den socialøkonomiske virksomhed Råd og Dåd, og den åbnede under stor mediebevågenhed i 2014. Foto: Lars Pauli

I lighed med andre købmandsbutikker i de mindre samfund, er eksistensen truet af blandt andet stigende udgifter til energi.

Sidste år steg elregningen med 80.000 kroner, men takket være forskellige tiltag, er det lykkedes at reducere den ekstra udgift med omkring 30.000 kroner.

Udover stigende omkostninger er omsætningen lige så stille og roligt faldet.

I de første år havde butikken en årlig omsætning på 2,2 millioner kroner - nu ligger den konstant på omkring 1,2 millioner kroner.

- Det var spændende de første år, folk kom og handlede, men vi har oplevet, at interessen stille og roligt daler. Derfor skal vi som minimum have omsætningen hævet med en halv million kroner i løbet af de kommende år, siger Rasmus Højen.

Der skal kun få justeringer til, at fremtiden tegner lys for byens butik. Hver hustand skal blot handle dagligvarer for 100 mere om måneden, desuden er der behov for yderligere et par frivillige og endelig at kommunen benytter stedet til at hjælpe borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet. Foto: Lars Pauli

Han ønsker ikke ønsker at male fanden på væggen, men det er uomtvisteligt, at der skal mere omsætning til, hvis butikken skal have en fremtid.

- Hvis man vil have butikker i de små byer, er man nødt til at bakke op, ellers forsvinder de, fastslår han.

Den opbakning skal ikke kun komme i form af, at der bliver solgt flere dagligvarer, men også fra frivillige, som vil tage en tørn, når den daglige leder har fri.

Desuden håber Rasmus Højen, at Jammerbugt Kommune i højere grad vil benytte den socialøkonomiske virksomhed.

- Kommunen køber beskæftigelsestilbud hos os, men pt. oplever vi ikke den store tilslutning, må vi erkende, siger han.

Rasmus Højen påpeger, at det er små ting, der skal til for at vende udviklingen i Bonderup.

- Hvis hver husstand købte dagligvarer for 100 kroner mere om måneden, vi fik to nye frivillige, der vil hjælpe blot halvanden time om måneden, og at Jammerbugt Kommune tegnede sig for en til to pladser, var det fint, men det er svært at drive det op, må vi konstatere, siger han.